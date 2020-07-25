25 Temmuz 2020 Cumartesi 31196 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 25 Temmuz günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 25 Temmuz 2020 ve 31196 sayılı Resmi Gazete...

25 Temmuz tarihli Resmi Gazete de neler var? Toplam 156 sayfadan oluşan 25 Temmuz 2020 Cumartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. 31196 SAYILI RESMİ GAZETE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Bahçeşehir Üniversitesi Yönetici ve Liderler İçin Uluslararası Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Dumlupınar Üniversitesi Organ Nakli ve Yapay Organ Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik –– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kimyasal Ürün Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği TEBLİĞLER –– İşkolu Tespit Kararları (No: 2020/81, 82, 83, 84, 85, 86, 87) İLÂN BÖLÜMÜ a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları b - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri. Resmi Gazete tamamı...