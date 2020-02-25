25 Şubat Salı DHA Spor Gündemi
GALATASARAYSarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.
GALATASARAY
Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.
FENERBAHÇESarı-lacivertliler, Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
TFF 1'İNCİ LİG14.00 Hatayspor - Osmanlıspor FK16.30 Menemenspor - Adana Demirspor19.00 Fatih Karagümrük - Eskişehirspor
BASKETBOLHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi14.00 Elazığ İl Özel İdare - Beşiktaş
VOLEYBOLErkekler Challenge Cup18.00 Spor Toto - VK Cez KarlovarskoKadınlar Vestel Venus Sultan Ligi18.00 Fenerbahçe Opet - Aydın Büyükşehir Belediyesi
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ23.00 Napoli - Barcelona23.00 Chelsea - Bayern Münih
AVRUPADAN FUTBOL
22.45 Luton Town - Brentford (Halil Dervişoğlu)