25 Şubat Perşembe hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki, Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak? İşte 25 Şubat 2021 günlük hava durumu tahminleri!
Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Son günlerde havanın Türkiye genelinde soğuklarını arttırması vatandaşları etkiliyor. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız. 25 Şubat Perşembe hava durumu!Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?
25 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak yağmurlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, bu sabah ilk saatlerde İstanbul ve Kocaeli çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA BÖLGESİ
EDİRNE °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu,
İSTANBUL °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu,
KOCAELİ °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu
EGE BÖLGESİ
A.KARAHİSAR °C, 9°C Az bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C Az bulutlu
İZMİR °C, 16°C Az bulutlu
MANİSA °C, 15°C Az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
ADANA °C, 21°C Az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C Az bulutlu
HATAY °C, 18°C Az bulutlu
ISPARTA °C, 11°C Az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
ANKARA °C, 11°C Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 11°C Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C Az bulutlu
KONYA °C, 11°C Az bulutlu
KARADENİZ BÖLGESİ
BOLU °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu,
DÜZCE °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu,
KASTAMONU °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu,
ZONGULDAK °C, 9°C Parçalı ve az bulutlu,
AMASYA °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu,
RİZE °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu,
TRABZON °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
ERZİNCAN °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 1°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS °C, 3°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN °C, 3°C Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
DİYARBAKIR °C, 15°C Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C Az bulutlu
SİİRT °C, 14°CAz bulutlu
ŞANLIURFA °C, 18°C Az bulutlu
25 ŞUBAT PERŞEMBE İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde İstanbul ve Kocaeli çevreleri hafif yağmurlu geçecek. Bölge genelinin sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
25 ŞUBAT PERŞEMBE ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?
Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı birlikte pus ve yer yer sis hadisesi beklenmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bekleniyor.
RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin edilmektedir.
25 ŞUBAT PERŞEMBE İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?
Bölge geneli az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri zamanla parçalı bulutlu geçecek. Sabah ilk saatlerde bölgemizin iç ve kuzey kesimlerinde yerel olarak pus hadisesi görülecek.
HAVA SICAKLIĞI: 1-2 derece azalacak.
RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, kıyı kesimlerde kuvvetlice esmesi beklenmektedir.