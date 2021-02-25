25 Şubat Perşembe hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki, Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak? İşte 25 Şubat 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Son günlerde havanın Türkiye genelinde soğuklarını arttırması vatandaşları etkiliyor. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız. 25 Şubat Perşembe hava durumu!Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?

25 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak yağmurlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, bu sabah ilk saatlerde İstanbul ve Kocaeli çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu,

İSTANBUL °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu,

KOCAELİ °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 9°C Az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C Az bulutlu

İZMİR °C, 16°C Az bulutlu

MANİSA °C, 15°C Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 21°C Az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C Az bulutlu

HATAY °C, 18°C Az bulutlu

ISPARTA °C, 11°C Az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 11°C Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C Az bulutlu

KONYA °C, 11°C Az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu,

DÜZCE °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu,

KASTAMONU °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu,

ZONGULDAK °C, 9°C Parçalı ve az bulutlu,

AMASYA °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu,

RİZE °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu,

TRABZON °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZİNCAN °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 1°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, 3°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN °C, 3°C Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 15°C Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C Az bulutlu

SİİRT °C, 14°CAz bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C Az bulutlu

25 ŞUBAT PERŞEMBE İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde İstanbul ve Kocaeli çevreleri hafif yağmurlu geçecek. Bölge genelinin sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

25 ŞUBAT PERŞEMBE ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı birlikte pus ve yer yer sis hadisesi beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bekleniyor.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin edilmektedir.

25 ŞUBAT PERŞEMBE İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge geneli az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri zamanla parçalı bulutlu geçecek. Sabah ilk saatlerde bölgemizin iç ve kuzey kesimlerinde yerel olarak pus hadisesi görülecek.

HAVA SICAKLIĞI: 1-2 derece azalacak.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, kıyı kesimlerde kuvvetlice esmesi beklenmektedir.

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