25 Şubat 2022 Haberleri
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25 Şubat 2022 Manşet Haberleri.
- Koruma polisine çanta taşıtması ve şemsiye tutturmasıyla eleştirilen Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy sessizliğini bozdu
- Son Dakika: ABD; Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rus güvenlik yetkililerine yaptırım uygulayacak
- Selçuk Bayraktar, Türk SİHA'larını kullanan Ukrayna ve Rusya savaşı hakkında ilk kez konuştu
- Abdullah Avcı şampiyonluğun fitilini yaktı: Hikaye böyle yazılır
- Ukrayna'dan kaçıp, Türkiye'ye geliyor! Süper Lig devi yeni golcüsünü buldu
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- Müthiş geri dönüş! Trabzonspor, 2 farklı geriye düştüğü maçta Kayserispor'u devirdi
- Bakan Çavuşoğlu'ndan Ukrayna'daki Türklerle ilgili açıklama: Tahliyelerine başladık
- Son Dakika: Avrupa Birliği, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov'u yaptırım listesine aldı
- 'Korkak değilim, gitmiyorum' diyen Lucescu, Ukrayna'yı terk etti: Saatlerdir yoldayım
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- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı NATO Zirvesi'nden ilk açıklama! Bölgeye takviye güç gönderilecek
- Rusya, Kremlin Sözcüsü Peskov'un kızının yaptığı 'Savaşa hayır' paylaşımıyla çalkalanıyor
- Son Dakika: Türkiye'de 25 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 266 kişi vefat etti, 71 bin 736 yeni vaka tespit edildi
- Rusya, Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarıldı
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- Fenerbahçe'ye siber saldırı! Sosyal medya hesabı ele geçirildi
- Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliği askıya alındı
- Savaşın acı tablosu! Ukraynalı sivil, canı pahasına kendini Rus konvoyunun önüne attı
- Rizespor Başkanı Kıran'dan Galatasaraylıları çıldırtacak sözler: Fenerbahçe'yi tutacak hale geldiler
- Yardım çağrısı cevapsız kaldı! Yıldız futbolcu, Ukrayna ordusuna katılıyor
- Dünyayı sarsan kareler! Ukrayna ordusunun kamuflajını giyenler Rus askeri çıktı
- Son Dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna ordusuna darbe çağrısı: Zelenski yönetimini devirin
- Ukrayna'nın işgalinde Rusya'nın yanında yer alan Kadirov'a ve Çeçenlere tepkiler çığ gibi
- Ukrayna ve Rusya'dan gelen müzakere açıklamalarıyla Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 30 düştü
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- Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun'a 4 yıl 10 ay hapis cezası
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- Putin ne yapmaya çalışıyor? Rus tankları Sovyetler Birliği bayrakları ile Ukrayna'da
- Son dakika: Savaş akaryakıtı da vurdu! Benzin ve motorine büyük zam, fiyat 17 lirayı aştı
- Altının kilogramı 863 bin 650 liraya geriledi
- Kadirov, Ukrayna'ya gidecek askerlerin önünde slogan attı: Zelenski, Putin'i arayıp özür dilesin
- Şahan Gökbakar'dan Vladimir Zelenskiy'i destek: Cesurca ülkesini savunuyor
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