25 Şubat 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (InterSinema.com) - Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Z Raporu

01:00 M. Başakşehir - İH Konyaspor

02:45 Süper Lig Haftanın Golleri

03:00 Bein Süper Lig

04:00 Süper Lig Yolu

05:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

05:30 Sporun Mabetleri

06:00 Taraftar

07:00 Yeni Gün

09:00 M. Başakşehir - İH Konyaspor

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Ankaragücü - Fenerbahçe

14:00 Süper Lig Haftanın Golleri

14:15 A. Alanyaspor - İH Konyaspor

14:45 Galatasaray - Ç. Rizespor

15:30 Trabzonspor - Y. Kayserispor

16:00 Y. Kayserispor - G. Giresunspor

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 Süper Lig Haftası

18:30 Sporun Mabetleri

19:00 Farklı Açı

19:30 Maç Başliyor

20:00 Gaziantep FK - ÖK Y.Malatyaspor

21:00 Maç Sonu

21:30 Süper Lig Haftanın Golleri

21:45 Haftanın Golleri

22:00 Süper Hikayem

23:00 Yeni Nesil Talk Show

InterSinema.com - TV