25 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı
25 Şubat 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Süper Lig Özetler
01:00 Spor Artı
01:30 Stadyum
02:00 Stadyum
04:00 Süper Lig Özetler
04:15 Teknik Analiz
04:30 TFF 1. Lig Özetler
05:00 İngiltere Premier Lig Özetler
05:30 90'dan Sonra
05:45 TFF 1. Lig Özetler
06:15 Almanya Bundesliga Özetler
06:30 Süper Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:50 Spor Kitaplığı
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:15 Bundesliga
12:20 TFF 1. Lig Özetler
12:50 Takvim Yaprakları
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
15:20 Spor Atlası
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
17:00 Spor Akşamı
18:00 Spor Merkezi
19:30 Futbol Anadolu
19:30 Hedef Süper Lig
21:00 Almanya'dan Futbol
21:00 Spor Ana Haber
21:30 Stadyum
22:30 Aktüel Futbol
23:30 90'dan Sonra