25 Şubat 2020 Show Yayın Akışı

25.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 25.02.2020 06:45

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Ramo

02:15 Yok Artık 2

03:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

04:15 Pazar Sürprizi

05:45 Kuaförüm Sensin

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çukur

20:00 Ramo

Kaynak: InterSinema.com