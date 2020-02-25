25 Şubat 2020 Fox Yayın Akışı

25.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 25.02.2020 06:45

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Yasak Elma

00:15 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi

01:15 Zümrüdüanka

01:30 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi

02:15 Temizlik Benim İşim

02:30 Aşk Yeniden

03:30 Temizlik Benim İşim

04:30 Şevkat Yerimdar

04:45 Zuhal Topal’la Sofrada

06:00 İnadına Aşk

07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Zümrüdüanka

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma

20:00 Kafalar Karışık

Kaynak: InterSinema.com