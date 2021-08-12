25 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı Sözlü Sınavına İlişkin Başvuru Sonuçları
T. C.ADALET BAKANLIĞIPERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDENSözleşmeli Bilişim Personeli Sözlü Sınavı, "sonuç sorgulama" kısmında belirtilen tarih ve saatte (14-15-16-17 Eylül 2021 tarihlerinde) Harbiye Mahallesi, Tavuskuşu Sokak No: 18 Dikmen/Ankara adresinde bulunan Ankara Hakimevi'nde yapılacaktır.
T. C.
ADALET BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Sözleşmeli Bilişim Personeli Sözlü Sınavı, "sonuç sorgulama" kısmında belirtilen tarih ve saatte (14-15-16-17 Eylül 2021 tarihlerinde) Harbiye Mahallesi, Tavuskuşu Sokak No: 18 Dikmen/Ankara adresinde bulunan Ankara Hakimevi'nde yapılacaktır.
Adaylar HES kodu olmadan sözlü sınava alınmayacaktır. Bu nedenle ilgililerin önceden HES kodu temin etmeleri gerekmektedir.
Sınav günü adayların kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
COVID-19 Klavuzu (Tıklayınız)
DUYURULUR.
Kaynak: Habermetre