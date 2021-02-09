25 şeften 25 özel tarif
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25 şeften 25 özel tarif

09.02.2021 16:52 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:57
25 şeften 25 özel tarif

Bu sene pandemi sebebiyle Sevgililer Günü de evlerde geçirilecek.

Bu sene pandemi sebebiyle Sevgililer Günü de evlerde geçirilecek. Evlerde sevgiyle görsel ve lezzet şöleni yaratacak sofralar kurmak isteyenler için gelirinin tamamı TOÇEV'e aktarılan, ISS Türkiye ve Alfa yayınları desteğiyle çıkan Özlem Ardıyok'un Kutlamalar kitabı raflardaki yerini aldı.

25 özel şeften 25 özel tarif

Aralarında Arda Türkmen, Burçak Kazdal, Cihan Kıpçak, Derin Arıbaş, Ebru Erke, Ece Zaim, Elif Edes Tapan, Esen Hünal, Gamze Bursa, Hazer Amani, İdil Yazar, İsmet Saz, Jale Balcı, Kaan Sakarya, Melih Demirel, Metin Süerkan, Murat Bozok, Murat Deniz Temel, Müge Ergül, Pınar İshakoğlu, Rafet İnce, Semen Öner, Tevfik Alparslan, Umut Karakuş ve Zeynep Benhisavi Çelik'in de yer aldığı ünlü şefler mutfağını Özlem Ardıyok'a açtı. Büyük bir keyifle kutlama yemeklerini yapan şefler, en mutlu anılarını paylaştı.

Kaynak: Hürriyet

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