25 Ocak Salı 2022 korona tablosu AÇIKLANDI mı? Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı mı? 25 Ocak koronavirüsten kaç kişi öldü?

Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? 25 Ocak Salı günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı! Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

25 OCAK 2022 SALI KORONAVİRÜS TABLOSU

25 Ocak Salı koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.

25 OCAK SALI KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

25 Ocak Salı korona tablosu henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

25 OCAK SALI KORANAVİRÜS TESTİ SAYISI KAÇTIR?

25 Ocak Salı günü - kişiye test uygulanmıştır.

25 OCAK SALI GERÇEK VAKA SAYISI KAÇTIR?

25 Ocak Salı - kişiye uygulanan testten - kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

25 OCAK SALI KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

25 Ocak Salı günü - vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

25 OCAK SALI KAÇ KİŞİ İYİLEŞTİ?

25 Ocak Salı günü - vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

HAFTALIK COVİD-19 TABLOSU

Bu haftaki Covid-19 tablosu bu şekildedir;

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI!

GÜN, GÜN KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI

2022

OCAK

1 Ocak hasta, 145 vefat, 36.731 vaka

3 Ocak hasta, 160 vefat, 44.869 vaka

4 Ocak hasta, 137 vefat, 54.724 vaka

5 Ocak hasta, 143 vefat, 66.467 vaka

6 Ocak hasta, 156 vefat, 68.413 vaka

7 Ocak hasta, 157 vefat, 63.214 vaka

8 Ocak hasta, 141 vefat, 66.237 vaka

9 Ocak hasta, 173vefat, 61.727 vaka

10 Ocak hasta, 141 vefat, 65.236 vaka

11 Ocak hasta, 137 vefat, 74.266 vaka

12 Ocak hasta, 145 vefat, 77.722 vaka

13 Ocak hasta, 153 vefat, 75.564 vaka

14 Ocak hasta, 167 vefat, 67.857 vaka

15 Ocak hasta, 177 vefat, 63.967 vaka

16 Ocak hasta, 136 vefat, 54.100 vaka

17 Ocak hasta, 162 vefat, 64.935 vaka

18 Ocak hasta, 157 vefat, 69.658 vaka

19 Ocak hasta, 176 vefat, 72.615 vaka

20 Ocak hasta, 166 vefat, 71.843 vaka

21 Ocak hasta, 181 vefat, 72.555 vaka

22 Ocak hasta, 184 vefat, 72.856 vaka

23 Ocak hasta, 185 vefat, 65.503 vaka

24 Ocak hasta, 156 vefat, 67.023 vaka

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