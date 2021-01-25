25 Ocak Pazartesi hava durumu! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! Bugün yağmur yağacak mı? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Ülkemizi saran kar ve yağmur ne zamana kadar sürecek? Peki Ankara ve İstanbul'da beklenen kar yağışının ardından 25 Ocak Pazartesi, bugün hava nasıl? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi? İşte 25 Ocak Pazartesi günlük hava durumu tahminleri!

İstanbul ve Ankara genelinde beklenen kar yağışı ve dolu uyarılarının ardından, vatandaşlar ülkedeki hava durumunu merak ediyor. Günlük işlerini hava durumuna göre düzenleyen vatandaşı 25 Ocak Pazartesi, bugün hava nasıl? merak ediyor. En doğru hava durumu verilerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız. 25 Ocak Pazartesi hava durumu! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! Bugün yağmur yağacak mı? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi?

25 OCAK PAZARTESİ 2021 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Çankırı, Ankara, Yozgat ve Kastamonu çevrelerinin sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir'in batı kesimleri ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgar'ın Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte, doğusunda kuvvetli buzlanma ve don olayları bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerimizde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı (Lodos), Güneydoğu Anadolu'da kuzeydoğu ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; İç Anadolu'nun kuzeybatısında kuvvetli (40-60 km/sa), Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ NELERDİR?

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 14°C: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 16°C: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 11°C: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 14°C: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 17°C: Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 12°C: Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 8°C: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 10°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

ÇANKIRI °C, 8°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

KONYA °C, 10°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

DÜZCE °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

KASTAMONU °C, 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

ZONGULDAK °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

AMASYA °C, 14°C: Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 16°C: Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 19°C: Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 17°C: Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM °C, -3°C: Parçalı ve az bulutlu

HAKK Rİ °C, -2°C: Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -6°C: Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 2°C: Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 9°C: Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 10°C: Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 11°C: Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 12°C: Az bulutlu ve açık

25 OCAK PAZARTESİ 2021 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenmektedir.

RÜZGAR: Güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

25 OCAK PAZARTESİ 2021 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge geneli çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli (21-50kg/m2) olması beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacak.

RÜZGAR: Güney yönlerden kuvvetli (40-70 kms) ve yer yer fırtına (60-90 km/s) şeklinde esecek.

25 OCAK PAZARTESİ 2021 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu geçeceği ve iç kesimlerde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayları bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve güneydoğu yönlerden orta yer yer kuvvetli (40-60 km/sa), Batı Karadeniz'de zaman zaman fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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