25 Ocak Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda puan durumu!

Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Sorusunun heyecanla ve merakla beklenen yanıtı belli oldu. TV8'in fenomen yarışması hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanıyor ve ilgiyle izleniyor. Peki, 25 Ocak Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda puan durumu!

Doya Doya Moda yeni haftanın ilk gününe bomba gibi başladı. Yeni yarışmacıların da dahil olduğu yarışmada jüriler eleştirilerini yaptı ve puanlarını verdi. Günün konseptine göre stillerini sergileyen yarışmacılardan günün en yüksek puanını alan kız ve erkek yarışmacılar kimler oldu? Rekabetin en üst düzeyde olduğu ve heyecanın hız kesmediği yarışmada Doya Doya Moda birincisi kim oldu? 25 Ocak Pazartesi Doya Doya Moda puan durumu haberimizde yer alıyor.

DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Rabia oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Erkeklerde ise Emre oldu ve şık saati koluna taktı.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da bu hafta erkeklerden elenen olmadı. Kızlardan ise Aysu yarışmaya veda eden isim oldu.

25 OCAK PAZARTESİ DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU



Özde:

Ceren:

Birben:

Bahar:

Rabia:

Ayşegül:

Tuğçe:

Batıcan:

Mehmet:

Adnan:

Emre:

Ufuk:

Erhan:

Ahmet:

DOYA DOYA MODA CEREN KİMDİR?

Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Ceren Keskin oldu. Yarışmaya İzmir'den dahil olan Ceren Keskin, 1998 doğumlu. ... Ben de buraya Özde'ye rakip olmaya geldim." İddialı çıkışıyla jüri üyelerinin dikkatini çeken Ceren Keskin, Doya Doya Moda'ya katılmak için 8 kilo aldığını söyledi.

BİRBEN COŞKUN KİMDİR?

Dilan Birben Coşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zmaanda butik bir pastane sahibi. Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" dedi.