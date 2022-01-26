25 Ocak 2022 Haberleri
25 Ocak 2022 Manşet Haberleri.
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- İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan hem kendi hem de İmamoğlu hakkındaki eleştirilere yanıt
- Esra Erol'a bu zamana kadar gelmiş en ilginç konuk! Eşini Fenerbahçe ile kıyasladı, sözleri stüdyoyu yıktı
- Çıplak şekilde garsonluk yapan model, bir müşterinin kendisinden iğrenç talebini anlattı
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- Son Dakika: Türkiye'de 25 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 76 bin 341 yeni vaka tespit edildi
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- Restoran ve Ekrem İmamoğlu, gündemi altüst eden balıkçı ziyaretini doğruladı! Bir saat kalıp AKOM'a gitmiş
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- Açtı ağzını yumdu gözünü! Ahmet Çakar'ın Torrent'e yakıştırdığı meslek olay oldu
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