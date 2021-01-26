25 Ocak 2021 Haberleri
26.01.2021 01:15 | Son Güncelleme: 26.01.2021 01:19
25 Ocak 2021 Manşet Haberleri.
- Hükümet kriziyle karşı karşıya kalan İtalya'da Başbakan Conte istifa ediyor
- Beşiktaşlı Mirin, ABD ekibi Kansas City'ye transfer oluyor
- Avrupa Birliği, Türkiye'ye yaptırımları rafa kaldırdı
- Sosyal medyadan Peygamberimize çirkin sözler sarf eden Yakup Deniz'e soruşturma
- Mesut Özil, G.Saray derbisine yetişecek mi? Erol Bulut taraftarın merakla beklediği soruyu yanıtladı
- Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı'nda ilk kez izleyici karşısına çıktı
- Vatandaşın koluna konup döner yiyen karganın görüntüsü yüzleri gülümsetti
- Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti
- Arıza dizisine bomba transfer! Nursel Köse kadroya dahil oldu
- Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme: Evin oğlu Onyekuru
- G.Saray'ın eski yengesi Yolanthe Cabau bikinili cesur pozuyla göz kamaştırdı
- Yavru köpeklere cinsel istismarda bulunan sapık gözaltına alındı
- Brezilya'da katliam gibi kaza: 21 ölü, 33 yaralı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz hastane ziyareti
- Tapu müdürlüğünde dönen 'rüşvet' çarkına düzenlenen operasyonda 25 kişi tutuklandı
- Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne öldü, 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı
- Rıdvan Dilmen: İrfan Can Marsilya'ya gitmek istiyor
- Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki İrfan Can Kahveci sakatlandı
- Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi?
- Alanyaspor, geriden gelerek Ankaragücü'nü 4-3 yendi
- AB'den aşı teslimatını geciktiren AstraZeneca'ya tepki: Yeni takvim kabul edilemez
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TESK arasında çarpıcı gıda fırsatçıları diyalogu: Gerekirse her dükkana kolluk kuvveti koyarız
- Son Dakika: Fenerbahçe, evinde Kayserispor'u 3-0 mağlup etti
- Son Dakika: Onyekuru üçüncü kez Galatasaray'da! İşte Cimbom'un kasasından çıkacak para
- THY, İsrail'e uçuşları 31 Ocak'a kadar durdurdu
- TRT, Necmettin Erbakan'ın hayatını dizi yapıyor
- Biden, Trump'ın orduya transseksüellerin alınmasını yasaklayan kararını kaldırdı
- G.Saraylı Diagne'den vazgeçen West Bromwich, Ahmet Musa'yla ilgileniyor
- Yalova'da tehlikeli provokasyon! Alevi vatandaşların evleri işaretlendi
- Sakarya'da freni patlayan kamyon 2 otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
- Hastanede 'kumar' iddiasına soruşturma! 5 personel açığa alındı
- Mesut Özil, Fenerbahçe-Kayserispor maçını tribünden izledi
- Hollanda'da sokağa çıkma yasağı protestoları sonrası 15 kentte acil durum ilan edildi
- Son Dakika: Türkiye'de 25 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 5 bin 642 yeni vaka tespit edildi
- Muhsin Yazıcıoğlu davasında 12 yıl sonra ilk ceza! Eski emniyet amiri Özmen'e 2 yıl hapis verildi
- Galatasaray'ın istediği Ali Akman hedefini açıkladı: Direkt Avrupa'ya gitmek istiyorum
- Türkiye ile Yunanistan arasındaki tarihi görüşme sona erdi! İki ülke temasları sürdürme kararı aldı
- Başörtülü personele ayrımcı ifadeler kullanan eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli'ye ceza
- Kasımpaşa, ilk yarıda bulduğu gollerle Sivasspor'u mağlup etti
- Kadınlar cadde ortasında birbirine girdi, ilginç anlar kameraya yansıdı