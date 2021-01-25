25 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı
25 Ocak 2021 Pazartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:30 Haberler
00:35 Biatlon
01:05 Biatlon
02:00 Alp Disiplini
03:30 Rally Raid
03:30 Kayakla Atlama
04:00 Biatlon
04:00 Rally Raid
05:00 Bisiklet
05:00 Snooker
07:00 Nordic Combined
07:00 Bisiklet
08:00 Snooker
08:00 Kayaklı Koşu
09:30 Kayakla Atlama
09:30 Nordic Combined
10:20 Nordic Combined
10:30 Kayakla Atlama
11:20 Alp Disiplini
12:10 Alp Disiplini
13:50 Alp Disiplini
14:15 Biatlon
15:00 Biatlon
15:30 Nordic Combined
16:10 Biatlon
17:00 Olimpiyat Oyunları
17:50 Kayakla Atlama
18:00 Olimpiyat Oyunları
19:00 Alp Disiplini
19:30 Haberler
19:35 Biatlon
20:15 Alp Disiplini
21:15 Alp Disiplini
21:55 Biatlon
21:55 Haberler
22:05 Kayakla Atlama
22:55 Biatlon
23:25 Haberler
23:30 Kayakla Atlama
Kaynak: InterSinema.com