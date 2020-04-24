25 Nisan veteriner Hekimler günü
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Cemil Şahin, Aydın, Güncel, Haber

25 Nisan veteriner Hekimler günü

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, meslektaşlarının sorunlarına dikkat çekti.

24.04.2020 17:07 | Son Güncelleme: 24.04.2020 17:07
25 Nisan veteriner Hekimler günü

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, meslektaşlarının sorunlarına dikkat çekti.

Her yıl Nisan ayının son Cumartesi gününün tüm dünyada Dünya Veteriner Hekimler Günü olarak kutlandığını belirten Cemil Şahin, "Özverili şekilde büyük riskler altında mesleğini icra eden tüm Veteriner Hekimlerimizin Dünya Veteriner Hekimler Gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Bizler, yaşamını insanlık yoluna adamış kutsal ve kadim bir mesleğin üyeleriyiz. İnsanı tedavi etmiyoruz ancak insanlığı türlü hastalıklardan koruyor ve bu uğurda canımızı ortaya koyuyoruz. Sağlık çalışanı olmamıza rağmen, sağlık çalışanlarına verilen fiili hizmet zammı (yıpranma payı) hakkından faydalandırılmadığımız gibi geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasasında da yine kapsam dışında bırakıldık. Benzer şekilde birçok haktan mahrum bırakıldığımız halde, fakültelerimizden mezun olurken etmiş olduğumuz meslek yeminimize sadık kalarak mesleğimizi birçok alanda fedakarca icra ediyor, toplum sağlığına hizmet veriyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde yaşanan, ülkemizi de ciddi anlamda etkileyen Kovid-19 pandemisinde de gövdemizi siper ederek insanlarımızın sağlığı için mücadele ediyoruz" dedi.

Veteriner hekimlerin şu anda bu hastalığa karşı aşı geliştirmek için gece gündüz laboratuvarlarda çalıştığını kaydeden Şahin, "Virolog Veteriner Hekimler Prof. Dr. Aykut Özkul ve Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocalarımız bu çalışmalarda önemli aşamalar kaydettiler ve sonuca emin adımlarla ilerliyorlar. Yine Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitülerimiz ile Veteriner Fakültelerimizde, birçok Virolog meslektaşımız aşı çalışmaları için yoğun efor sarf ediyorlar. Özetleyecek olursak, Veteriner Hekimler tarihler boyunca olduğu gibi yine insanlık için görev başındalar. Bu yıl ülkemizin içerisinde bulunduğu durumdan dolayı Dünya Veteriner Hekimleri Günü kapsamında her yıl gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizi icra edemiyoruz. Aydın Veteriner Hekimleri Odası olarak Yönetim Kurulu Üyelerimiz, İlçe Temsilcilerimiz, Rektörümüz Veteriner Hekim Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve Veteriner Fakültesi Dekanımız Veteriner Hekim Prof. Dr. Cavit Kum ile birlikte bir video hazırladık. Veteriner Hekim Andımızı tekrarlayarak yaşamımızı insanlık yoluna adamış olduğumuzu bir kez daha tüm vatandaşlarımıza deklare ettik. Halkımız müsterih olsun, Veteriner Hekimler sağlıklı bir dünya için her şeye rağmen görev başındadır. Devletimizin de gereğini yapmasını ve en kısa zamanda hak kayıplarımızı ortadan kaldırmasını istiyoruz. Dünya Veteriner Hekimler Günü Kutlu Olsun" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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