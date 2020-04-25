25 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü Giresun Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüseyin Özkaya, 25 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Giresun Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüseyin Özkaya, 25 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özkaya, mesajında, bu yıl insan ve hayvan sağlığı için çevreyi korumak olarak belirlenen tema çerçevesinde Dünya Veteriner Hekimler Günü'nün kutlandığını belirtti.

Özkaya, veteriner hekimlerin, sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda, sağlıklı insan ve toplum ile çevre sağlığı ile biogüvenlik konularında çok önemli çalışmalara imza attığına dikkati çekti.

Tüm dünyada yaşanan yeni tip koronavirüs salgınının da bir kez daha veteriner hekimsiz insan sağlığının ve refahının olmayacağını gösterdiğini vurgulayan Özkaya, veteriner hekimlerin viral ve bakteriyel salgınların kontrol ve eradikasyonlarındaki engin deneyimlere, teşhis ve aşı üretiminde bilgi birikimine sahip olduklarını aktardı.

Özkaya, meslekleriyle ilgili kaliteli eğitim ve mesleki uygulamalı olan fakülteler ile tüm mesleki hakları için olumlu katkılar ve yasal düzenlemelerin olmasını ümit ettiklerini belirtti.

Tüm meslektaşlarına olağanüstü gayretleri için teşekkür eden Özkaya, 25 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Gününü kutladı.

Kaynak: AA