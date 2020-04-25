25 Nisan Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? BEDAŞ planlı bakım ve kesinti çalışmalarını corona virüs salgını nedeniyle bir süreliğine erteledi. Bu dönemde kesinti ve bakım çalışmaları yürütülmeyecek. Sadece belirli bölge ve ilçelerde kesintiler oalcak.

BEDAŞ düzenli olarak yürüttüğü planlı bakım, kesinti ve yatırım çalışmalarını koronavirüs nedeniyle erteledi. Detaylar haberimizde. İstanbul elektrik kesintileri durduruldu mu? İstanbul elektrik çalışmaları ertelendi mi? Elektrik planlı bakım ve kesim çalışmaları durduruldu. Sadece bazı ilçelerde kesim çalışmaları devam etmektedir. O ilçeler şu şekilde: İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 25.04.2020 04:00 - 25.04.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AKKUŞ, AKLEYLEK, ALBATROS, ARDIÇ, ATMACA, AĞAÇKAKAN, ÜVEYİK sk// bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2445202) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 25.04.2020 09:00 - 25.04.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ADA, FERUZAY, KALAMAN, TUNA, YAVUZ, ÖZTUNÇ, ÜSTÜN, ŞEHİT CİHAN ERKAN sk/ TERAZİDERE mah NEŞELİ sk/ İSMET PAŞA mah KAPLAN, MEHMETÇİK, SİNOP, TUNA, YILMAZ, ŞEHİT İSMAİL BARUT sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2446987) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2446987)İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 25.04.2020 13:00 - 25.04.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah TÜMEN sk// ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah BESTEKAR MEDENİ AZİZ EFENDİ, BESTEKAR MEDENİ AZİZ EFENDİ ÇIKMAZ, LİTROS HASTANE YOLU, LİTROS MALTEPE YOLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2446990) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2446990)İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 25.04.2020 13:00 - 25.04.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah ENSAR, MUHLİS, RAMİ KIŞLA, YEŞİL, YEŞİL ZÜMRÜT sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALDEMİR ÇIKMAZI, EVREN, MERCAN, ONUR, YADİGAR ÇIKMAZI, YEŞİL ZÜMRÜT, YONCA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2446989) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 25.04.2020 10:00 - 25.04.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah ESKİCE KARAAĞAÇ YOLU, SAYDAĞ sk/ ALKENT 2000 mah ESKİCE KARAAĞAÇ YOLU sk/ KARAAĞAÇ mah BAŞAK 3, ESKİ CAMİ 1, GÜLFEM, GÜMÜŞSUYU, GÜRMAN ÇİFTLİK, KAHVECİ, KARADENİZ 1, KAYA 2, MENEKŞE 6, MÜMİN KAHYA, NEZAKET, SEHERYELİ, SIRTKÖY, SULTAN MURAT 2, SİVAS, TRAKYA 2, TUNCER, VEYSEL KARANİ 2, ÇAMLIK 3, ŞENTÜRK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2439152) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2439152)İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 25.04.2020 02:00 - 25.04.2020 03:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah BATURHAN, BEYAZLALE, BEYZA, DENİZGÖREN, DOSTLUK, DÜRÜST, GÜLBAĞ, HARMANDERE, KAHRAMAN, MARAŞ, MATARACI, MÜHENDİS, SADAKAT, SEMİH, SEZGİN, TÜRKER, ULUŞAR, YİĞİTTÜRK, ÖZLEYİŞ, ÖĞÜTLÜ, İĞDELİ sk bölgesinde, Manevra Çalışması (Manevra Çalışması) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2447600)İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 25.04.2020 05:00 - 25.04.2020 08:30 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah BATURHAN, BEYAZLALE, BEYZA, DENİZGÖREN, DOSTLUK, DÜRÜST, GÜLBAĞ, HARMANDERE, KAHRAMAN, MARAŞ, MATARACI, MÜHENDİS, SADAKAT, SEMİH, SEZGİN, TÜRKER, ULUŞAR, YİĞİTTÜRK, ÖZLEYİŞ, ÖĞÜTLÜ, İĞDELİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2447603)İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 25.04.2020 05:00 - 25.04.2020 08:30 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah BATURHAN, BEYAZLALE, BEYZA, DENİZGÖREN, DOSTLUK, DÜRÜST, GÜLBAĞ, HARMANDERE, KAHRAMAN, MARAŞ, MATARACI, MÜHENDİS, SADAKAT, SEMİH, SEZGİN, TÜRKER, ULUŞAR, YİĞİTTÜRK, ÖZLEYİŞ, ÖĞÜTLÜ, İĞDELİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2447045)İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 25.04.2020 05:00 - 25.04.2020 08:30 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah BATURHAN, BEYAZLALE, BEYZA, DENİZGÖREN, DOSTLUK, DÜRÜST, GÜLBAĞ, HARMANDERE, MARAŞ, MATARACI, MÜHENDİS, SADAKAT, SEMİH, SEZGİN, TÜRKER, ULUŞAR, YİĞİTTÜRK, ÖZLEYİŞ, ÖĞÜTLÜ, İĞDELİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2447611)İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 25.04.2020 05:00 - 25.04.2020 08:30 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah BATURHAN, BEYAZLALE, BEYZA, DENİZGÖREN, DOSTLUK, DÜRÜST, GÜLBAĞ, HARMANDERE, MARAŞ, MATARACI, MÜHENDİS, SADAKAT, SEMİH, SEZGİN, TÜRKER, ULUŞAR, YİĞİTTÜRK, ÖZLEYİŞ, ÖĞÜTLÜ, İĞDELİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 25.04.2020 10:00 - 25.04.2020 14:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 2679., 2680., 308., 309., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., AHMET HAŞİM, AYASOFYA, EYLÜL, MEHTAP, OCAK sk/ OSMANGAZİ mah AHMET HAŞİM, AKREP, AYASOFYA, EFELİK, TERAZİ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2446868) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 25.04.2020 01:00 - 25.04.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.ATEŞ, 1.CİHAN, 1.YILMAZ, 2.KAYIN, ALTKÜME, AÇELYA, BELEDİYE, DUMANLI YOL, HACI AHMET, IŞILDAR, MERİÇ, TAN, YÜCEL, ÇAMGÜZELİ, ÇEŞMEBAŞI, İSTANBUL sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2446624) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2446624)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 25.04.2020 11:00 - 25.04.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah HACI AHMET, YÜCEL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2446614) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2446614)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 25.04.2020 11:30 - 25.04.2020 14:30 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.ATA, 2.KARTAL, 2.KAYIN, BELEDİYE, NAZLI, PALMİYE, PANAYIR ÇAYIRI, TELEKOM, YEŞİL VADİ YOLU, ÇOBANYILDIZI YOLU, İSTANBUL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2447647) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2447647)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 25.04.2020 13:00 - 25.04.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah PANAYIR ÇAYIRI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2447646) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 25.04.2020 14:00 - 25.04.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALAT mah ABDİ SUBAŞI, ABDİ SUBAŞI MEKTEBİ, CAFER SUBAŞI CAMİİ, CAMCI ÇEŞMESİ YOKUŞU, CAMCI ÇEŞMESİ ÇIKMAZI, KARADAVUT, MERCİMEK, MESNEVİHANE, MİSMARCI, MİSMARCI YOKUŞU, SOĞUK TULUMBA, İSMAİLAĞA sk/ YAVUZ SULTAN SELİM mah ABDİ SUBAŞI, HALİT EFENDİ ÇIKMAZI, MİSMARCI, MİSMARCI ÇEŞMESİ, SOĞUK TULUMBA, YILDIRIM, İNCEBEL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2443840) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 25.04.2020 01:00 - 25.04.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah GÖRGÜLÜ sk/ SULTAN SELİM mah BAKAY sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah ATAKAN, DR. FUAT GÜNDÜZ, ESKİ OSMANLI, GÜVENEVLER, HARK, KERVAN GEÇMEZ, LATİ LOKUM, MECİDİYE KUYU, MUHTAR ŞEVKİ, İSMAİL TARTAN, ŞAHİNLER, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2446679) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 25.04.2020 09:00 - 25.04.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah ÇERKEZKÖY sk/ ÇELTİK mah AKSARAY ÇIKMAZI, KÜÇÜKÇELTİK, NURSEL, ÇERKEZKÖY sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2445975) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 25.04.2020 09:00 - 25.04.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah AĞA, AĞAOĞLU, BAŞARAN, BERK, GÜVENEVLER, HAFIZ ATA ARALIĞI, KISMET, LATİ LOKUM, MECİDİYE DERESİ, MECİDİYE KUYU, ZERTOP, ÇAĞLAR, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2447687) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2447687)İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 25.04.2020 15:00 - 25.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah ALİ KAYA, BÜYÜKDERE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2447677) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 25.04.2020 05:00 - 25.04.2020 08:30 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah AKASYA, AKSEL, AKÇİN, BAHAR, EBABİL, EVLİYA, FEZA, GÜNEŞ, KARANFİL, KASIMPATI, KIR, LALE, LAVANTA, MESCİT, MEVSİM, OKUL YOLU, PETEK, SELAM, YAYLA, ZEYBEK, ŞEN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (Yatırım Çalışması) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 25.04.2020 09:00 - 25.04.2020 11:30 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 5., DEMİRCİLER SİTESİ 6. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2447754) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2447754)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 25.04.2020 09:00 - 25.04.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LİTROS MALTEPE YOLU, MALTEPE KIŞLA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2446988) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2446988)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 25.04.2020 12:00 - 25.04.2020 14:30 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 5., DEMİRCİLER SİTESİ 6. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2447760) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2447760)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 25.04.2020 15:30 - 25.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 2. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2446879) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.