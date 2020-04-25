25 Nisan Cumartesi DHA Spor Gündemi Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan: Aslolan virüs izin verirse liglerin tamamlanması"81 ilde spor psikologları, diyetisyenler ve fizyoterapistler çalışıyor""Amatör branşların kapatılması uygulanabilir değil""Futbolcu sözleşmeleri konusunda kulüplerimizin eli güçlü""Maçları en erken tatil...

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan: Aslolan virüs izin verirse liglerin tamamlanması

"81 ilde spor psikologları, diyetisyenler ve fizyoterapistler çalışıyor"

"Amatör branşların kapatılması uygulanabilir değil""Futbolcu sözleşmeleri konusunda kulüplerimizin eli güçlü""Maçları en erken tatil eden, seyircisiz oynatan ülkeyiz""Bulaşık yıkamayı öğrendim, kahvaltı hazırlıyorum""İllerimizde 'Tarihi Spor Fotoğrafları' sergileri açacağız"

TFF Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı: Ligleri haziran ortasında seyircisiz olarak başlatmayı planlıyoruz"UEFA'nın üzerinde durduğu iki seçenek var""Futbol, tarihinin en büyük krizini yaşıyor""Haziran ortasında ligleri başlatırsak, mayıs ortasında kulüplerin çalışmalarının başlaması lazım""Haziran ve temmuz aylarında hafta sonu oynayarak ligimizi bitirebiliyoruz""EURO 2020'de aynı format geçerli""Şampiyonlar Ligi finali için ağustos ayına kadar şartlara bakılacak""Haziran ayının ortası, tüm ligler için geçerli""Kaptan Rüştü Reçber haricinde TFF'de bir vaka olmadı""Transfer dönemiyle ilgili kararı biz vereceğiz""Ligleri tamamlamayan ülkelerden Avrupa'ya katılacak kulüpleri UEFA seçecek"

"Bizim temennimiz liglerin tekrardan başlaması"

Kaynak: DHA