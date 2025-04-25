Okullar tatil mi sorusu 25 Nisan Cuma günü okula gitmeye hazırlanan öğrenciler tarafından merak ediliyor. İstanbul Silivri'de 23 Nisan 2025'te yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Valiliği okulları iki gün tatil ederken, depremin çevre illerde hissedilmesiyle Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova'da 24 Nisan Perşembe günü eğitim bir gün süreyle durduruldu. Peki, 25 Nisan Cuma okullar tatil mi?

25 NİSAN CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullar için alınan kararı açıkladı.İlkokul, ortaokul ve liselerde resmi tatil sebebiyle öğrenciler bugün okullara gitmedi. Depremlerin ardından vatandaşlar okul bahçeleri ve çevredeki parklarda toplandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya çöken bina ihbarı gelmediğini aktarırken bazı binalarda çatlaklar meydana geldi. İstanbul'da yaşanan deprem çevre illerden de hissedildi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların tatil edilmesi ile ilgili şu açıklamada bulundu;

"İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır.

Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır.

İlgili diğer kurumlarımızla iş birliği içerisinde İstanbul'daki okullarımız için Perşembe ve Cuma gününü tatil etme kararı aldık.

Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah."

Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova'da25 Nisan Cuma günü için tatil açıklaması gelmedi.