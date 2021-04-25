25 Nisan 2021 TRT spor Yayın Akışı
25 Nisan 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
04:45 Teknik Analiz
05:40 TFF 1. Lig Özetler
06:10 Süper Lig Özetler
06:35 Euro 2020 Magazin
06:58 İstiklal Marşı
07:00 FIFA Magazin
07:25 Efsanelerin İzinde
07:30 TFF 1. Lig Özetler
08:00 Süper Lig Özetler
08:25 Almanya Bundesliga Özetler
08:40 İngiltere Premier Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Olimpiyat Ateşi
10:30 Teknik Analiz
11:25 Takvim Yaprakları
11:30 TFF 1. Lig Özetler
12:00 Euro 2020 Magazin
12:25 Spor Kitaplığı
12:30 Spor Bülteni
12:55 2020 - 2021 Sezonu İng Basketbol Süper Ligi Karş. Pınar Karş
15:00 Spor Haftasonu
17:00 Aktüel Futbol
18:50 Takvim Yaprakları
19:00 Hedef Süper Lig
20:25 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşmaları Dönüşümlü Yayın
22:30 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com