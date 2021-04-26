25 Nisan 2021 Haberleri
25 Nisan 2021 Manşet Haberleri.
- Takımının 2-0 geride düştüğü maçta iki gol ve bir asist yapıp galibiyeti getiren Burak Yılmaz, Fransa'da kahraman ilan edildi
- Kadıköy'de gergin anlar! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, maçın bitimiyle rakiple koridorları inleten sürtüşme yaşadı
- Emre Belözoğlu, maçın başında sahip çıktığı Harun'un son anlardaki hatalarına en sonunda patladı
- Son Dakika: Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde önceden döşenen EYP'nin patlaması sonucu 1 asker şehit oldu
- Maçın başında hatasıyla gol yediren Harun Tekin, son anlarda bir de penaltı yaptırdı
- Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem maddesi herkesi üzecek
- Kansere yakalanan Canan Ergüder başrolünü oynadığı Menajerimi Ara'ya veda etti
- Harun'un hatası sonrası maçı tribünden izleyen Altay Bayındır ve Başkan Ali Koç yıkıldı
- Bir süre önce eşinden ayrılan 37 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
- İsrail'de Pfizer/BioNTech aşısı olanlarda 'kalp kası iltihabı' görüldü
- Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı! Güneşli günler geri dönüyor
- Pençe operasyonlarında 120 hedef vuruldu, 31 terörist etkisiz hale getirildi
- 5 katlı binadan atlayan şahsın görüntüleri anbean kameraya yansıdı
- Fırat Aydınus, Valencia'ya yapılan müdahale sonrası tereddütsüz şekilde penaltı noktasını gösterdi
- Şiddete uğrayan kadını korumak isteyen genç, saldırgan tarafından darbedildi
- Yine Harun Tekin yine hata! Kasımpaşa'dan Hajradinovic ikramı geri çevirmedi
- 85 yaşındaki adamı ellerini bantlayıp canice öldüren 5 kişi tutuklandı
- Biden'ın skandal 'soykırım' açıklaması sonrası Pakistan'dan Türkiye'ye destek
- Beşiktaş yenilgisiyle birlikte Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi
- Kimsenin yapamadığını yaptı! Uçan tekme ile magandayı yaptığına pişman etti
- ABD ordusu, Afganistan'dan çekilmeye başladı
- Fenerbahçe, suç duyurusunda bulunduğu VAR operatörünün Kasımpaşa maçında görev almasına tepki gösterdi
- Uzman isimden ebeveynlere çocuklarıyla ilişkilerini düzeltecek 3 tavsiye
- Halayıyla meşhur televizyon kanalı yayın hayatına geri dönüyor
- Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında öldü öldü dirildi ama maçı 3-2 kazanmayı başardı
- Hayvanları bahçesine girdi diye tartıştığı kuzenini tabancayla öldürdü
- Botoks için gittiği klinik hayatını kabusa çevirdi! Talihsiz kadın şimdi bin pişman
- Tuzla-Adana Demir maçında şike yapılacağına yönelik binlerce Tweet atıldı, taraftarlar birbirine girdi
- Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 38 bin 553 yeni vaka tespit edildi
- Genç kız 3 gün önce ortadan kayboldu! Esrarengiz olayda ailenin tek isteği kızlarını bulmak
- Son şampiyon Başakşehir düşme hattında yine kayıp verdi ve maçın ardından Aykut Kocaman, 'Sonuçtan memnunum' dedi
- Beyaz çarşafla şaka yapan gençler, Ramazan davulcusuna ecel terleri döktürdü
- Yılmaz Vural gözyaşlarının sebebini anlattı: Değerini bulamamış bir adamım, bizi magazinsel olaylarla konuşuyorlar
- Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti
- Kripto Tosuncuk için çember daralıyor! 4 ülkeye ekip gönderildi, sürek avı başlıyor
- Erzurum yine kazandı, Yılmaz Vural sevinçten gözyaşlarını tutamadı
- Afgan uyruklu iki aile arasında bıçaklı sopalı kavga: 1 ölü, 7 yaralı
- Adana'da tüfekle şaka yapan şahıs arkadaşını öldürdü
- İspanya'da maç esnasında sahaya atlayan köpeğin topla oynayabilmesi için karşılaşma durduruldu
- İbrahim Tatlıses, gözyaşları içinde yalvardı: Allah'ım sesimi geri ver