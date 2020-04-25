25 Nisan 2020 Tv8 Yayın Akışı
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25 Nisan 2020 Tv8 Yayın Akışı

25 Nisan 2020 Cumartesi günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

25.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 25.04.2020 06:45
25 Nisan 2020 Tv8 Yayın Akışı

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

01:32 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

02:15 Doya Doya Moda

02:30 Oynat Bakalım

03:05 Oynat Bakalım

03:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

04:10 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

04:15 Survivor Panorama 2020

04:50 Doya Doya Moda

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

09:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

10:00 Sinema

10:15 Hastanede Hayat

11:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

12:15 Sinema

12:30 Doya Doya Moda

14:15 Sinema

16:30 Survivor Panorama 2020

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

Kaynak: InterSinema.com

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