25 Nisan 2020 Tv8 Yayın Akışı
25 Nisan 2020 Cumartesi günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
01:32 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
02:15 Doya Doya Moda
02:30 Oynat Bakalım
03:05 Oynat Bakalım
03:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
04:10 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
04:15 Survivor Panorama 2020
04:50 Doya Doya Moda
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
09:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
10:00 Sinema
10:15 Hastanede Hayat
11:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
12:15 Sinema
12:30 Doya Doya Moda
14:15 Sinema
16:30 Survivor Panorama 2020
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
Kaynak: InterSinema.com