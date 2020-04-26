25 Nisan 2020 Haberleri
25 Nisan 2020 Manşet Haberleri.
26.04.2020 00:18 | Son Güncelleme: 26.04.2020 00:18
- Acun Ilıcalı, Ramazan dolayısıyla 20 bin erzak kolisi bağışlayacağını duyurdu
- Tekirdağ ve Kırklareli'de gökyüzünde görülen esrarengiz ışık şaşırttı
- İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan kalp hastası Emrullah Gülüşken evine gönderildi
- Fatma Şahin, Erdoğan'ın CHP'li belediyeler için yaptığı FETÖ ve PKK benzetmesine karşı çıktı
- Galatasaray Başkan Yardımcısı: Sivasspor maçına İngiltere'den gelen uçakla gidince koronavirüsten şüphelendik
- Hindistan'a sokağa çıkma yasağına uymayanlar, ceza olarak sözde koronalı hastanın olduğu ambulansa bindirildi
- Bakan Çavuşoğlu: Bugüne kadar 60 bin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik
- Almanya Başbakanı Merkel, makam aracı olarak Volkswagen Transporter tercih etti
- Berfu Yenenler, 7 ayda doğum kilolarını verdi
- Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı
- Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz hayatını kaybetti
- Hindistan'da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor
- Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim
- Mersin'de kamyonet uçuruma devrildi, 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti
- Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Koronavirüs Bilim Kurulu'nun sözcüsü olmalı önerisine destek verdi
- Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı
- Türkiye'deki koronavirüs salgınında günlük iyileşen sayısı günlük vaka sayısını 984 kişi geçti
- Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi
- 'Çantamda bomba var, beni vurun' diyerek raylara oturan kişinin hayat hikayesindeki dram sonradan ortaya çıktı
- Mersin'de nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı halde bulundu
- Uraz Kaygılaroğlu, İrem Sak'ı sosyal medya hesaplarından sildi
- CHP'li Özgür Özel: Soma koronavirüste kırmızı alarm veriyor
- Doğu Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitabına tepki: Bu bir Amerikan projesidir
- Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı
- Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi
- TRT Haber spikerinden iç hastalıkları uzmanına ilginç soru: Demir-döküm tava kullanmak demir eksikliğine iyi gelir mi?
- Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi
- Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti
- Otomotiv şehri Sakarya'dan ilk çeyrekte 1,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı
- Komşusunu 3 yerinden bıçaklayan adam, evine çıkıp oturmaya devam etti
- Kirli hava koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor
- Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti
- İnfaz yasasıyla cezaevinden çıkan kişi, eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı
- Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu
- Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
- Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti
- Petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomisi çöken Rusya kaynak arıyor
- Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19'da iyileşen hastaların ikinci enfeksiyondan korunduğu yönünde kanıt yok
- Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak
- John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim