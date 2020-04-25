25 Nisan 2020 Fox Yayın Akışı
25 Nisan 2020 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
01:30 Şevkat Yerimdar
02:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
04:30 Ağlak Arif
04:30 Anamız Var 2
06:15 Bana Sevmeyi Anlat
07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Dostumun Dünyası
13:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Refika ile Öze Dönüş
13:45 Temizlik Benim İşim
15:30 Yaparsın Aşkım
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Mucize Doktor
20:30 Zuhal Topal’la Sofrada
22:45 İlk Buluşma
23:30 Anamız Var 2
Kaynak: InterSinema.com