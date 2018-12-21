25 Milyon TL'lik Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nin 2. Holünün İmzası Atıldı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Güdümlü Projesi desteği ile inşaat çalışmaları devam eden Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi yapım işine ait birinci etap 18 bin metrekare kapalı alana ilaveten 12 bin metrekare ikinci etap fuar holü inşaatı ve çevre düzenlemesini yapacak olan yüklenici firma ile Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasında imza töreni düzenlendi.

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi İkinci Hol İmza Töreni'nde konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, yol haritasını çok güzel şekilde tamamladıklarını söyleyerek emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Başkan Nursaçan; "Yönetimimiz göreve gelmeden 'Fuar konusu bizim için namus meselesidir' demiştik. Kayseri'nin ve ülkemizin güzide organize sanayi bölgelerinden bir tanesiyiz. Yönetimimiz göreve gelir gelmez fuar için çalışmaya başladı, arsamızı belirledik. Yapılan görüşmeler sonucunda ORAN'ın fizibilite ile Kayseri OSB'ye fuar ihtiyacının zaruri olduğu tespit edildi. Birinci işin kendi imkanlarımızla inşaatına başlamıştık, daha sonra dedik ki 'Devletimizden destek isteyeceğiz'. ORAN Kalkınma Ajansımıza talebimizi ilettik, Kalkınma ajansı da talebimizi Kalkınma Bakanlığı'na iletti. Kalkınma Bakanlığı projemizin yeterliliğini ve destek verilmesinin uygun olduğu kanaati hasıl oldu. Bir yol haritasına uymak durumundasınız, biz de o yol haritasını çok güzel bir şekilde tamamladık. Kendi yönetim kurulum ve değerli OSB müdürlüğündeki müdürlerime ayrıca da ORAN Kalkınma Ajansı'ndaki emeği geçen tüm iş ortaklarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde en az 8 fuar organizasyonu yapacaklarını ve bu organizasyonlarda 1 buçuk milyon civarında ziyaretçinin kente gelmesine vesile olacaklarını kaydeden Başkan Nursaçan; "Kayseri, İç Anadolu'nun güzide üretim merkezlerinin bir tanesini oluşturmakta. İnanıyoruz ki burada en az 8 adet fuar organizasyonu yapacağız. Bu organizasyonlarda Allah izin verirse 1 buçuk milyon civarında ziyaretçiyi şehrimize gelmesine, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde üretilen ürünlerinin dünya pazarlarında hak ettiği bulmasına vesile olacak" ifadelerini kullandı.

İhaleyi kazanan yüklenici firma Önsöz Turizm ve Müşavirlik İnşaat Taahhüt A.Ş. Başkanı Metin Kaya ise en iyi şekilde sonuca gideceklerini ifade ederek; "İnşallah sizlere layık olacağız. Allah'ın izniyle kimsenin kuşkusu olmasın buraya başladığımızda en kısa zamanda bitireceğimizi taahhüt ediyorum. En iyi şekilde inşallah sonuca gideriz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından imza töreni gerçekleştirildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nden yapılan açıklamada ise; "Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Güdümlü Projesi desteği ile yapılacak olan Fuar ve Kongre Merkezi yapım işi ile halen birinci etabı devam eden 18 bin metrekare kapalı alana ilaveten 12 bin metrekare ikinci etap fuar holü inşaatı ve çevre düzenlemesi yapılacaktır. Böylece proje tamamlandığında toplam fuar ve kongre merkezi kapalı alanı 30 bin metrekareye ulaşmış olacaktır. Kayseri Fuar ve Kongre Merkezi Projesi; TR72 Bölgesi'nin 'Ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilir, beşeri ve sosyal sermayesi gelişmiş, potansiyellerini değere dönüştürmüş, kentsel ve sosyal altyapısını geliştirerek yaşam kalitesini arttırmış, ulaşılabilir Orta Anadolu' vizyonuna uygun olmak üzere belirlenen hedeflere ve önceliklere hizmet edecek bölgenin ihtiyacı olan fuar ve kongre merkezi eksiğine cevap verilmiş olacaktır. Fuar yatırımının öncelikle bölgesel ve ileriki yıllarda uluslararası yapıya kavuşması bölge ihracatını destekleyecektir. Pazarlama kanallarındaki yetersizlikler nedeniyle uluslararası pazarlara açılamayan küçük firmaların fuarlara katılması kolaylaşacak, işletmelerin rekabet gücü yükselecektir. Mevcut ihracatçıların dünya pazarlarına ürünlerini tanıtmaları ve kendilerine yeni hedef pazarları bulmalarına destek olacaktır. Yapımı devam eden ve ikinci etabı başlayacak olan Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi için 'Yurt İçinde Fuar Düzenleme Yetki Belgesi' alınmış olup, tesis hizmete girdikten sonra yılda 10 fuar organizasyonunu hedefleyen fuar programının gerçekleşmesi için gerekli bölgesel ekonomik ve sosyal yapı mevcuttur" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA