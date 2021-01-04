25 milyon TL'lik çeyrek bileti satan bayi altınla ödüllendirildi
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25 milyon TL'lik çeyrek bileti satan bayi altınla ödüllendirildi

04.01.2021 14:52 | Son Güncelleme: 04.01.2021 14:57
25 milyon TL'lik çeyrek bileti satan bayi altınla ödüllendirildi

SİSAL Şans tarafından 31 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilen Milli Piyango 'yılbaşı özel çekilişinde' 100 milyon TL'lik büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek bileti satan Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bayinin işletmecisi Süleyman Gezer (37), tam Cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi.

SİSAL Şans tarafından 31 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilen Milli Piyango 'yılbaşı özel çekilişinde' 100 milyon TL'lik büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek bileti satan Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bayinin işletmecisi Süleyman Gezer (37), tam Cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi. Sisal Şans Ege ve Akdeniz Bölge Müdürü Sercan Ellez ve Manisa Saha Yöneticisi Emre Durul, ziyaret ettikleri Gezer'e, hediyesini verdi.

Milli Piyango 'yılbaşı özel çekilişinde' 100 milyon liralık büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı. Büyük ikramiyenin isabet ettiği '9884757' numaralı çeyrek biletin, Manisa'nın Akhisar ilçesi, 21'inci sokaktaki 'Fıstıkçı Sülo' lakaplı Süleyman Gezer'e ait bayiden satıldığı belirlendi. 25 milyon TL'nin sahibi olan talihli, henüz ortaya çıkmazken, kim olduğu ise ilçede merak konusu oldu. Sisal Şans Ege ve Akdeniz Bölge Müdürü Sercan Ellez ve Manisa Saha Yöneticisi Emre Durul, Süleyman Gezer'i, işlettiği bayide ziyaret etti. Ellez ve Durul, yanlarında getirdikleri tam altını, Gezer'e takdim etti.

FISTIK SATARAK KAZANDIĞI PARAYLA BAYİ AÇMIŞZiyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren bayi işletmecisi Süleyman Gezer, Sisal Şans yetkililerine teşekkür etti. Büyük ikramiyenin yılbaşı öncesinde sattığı 100 biletten 1'ine isabet ettiğini söyleyen Gezer, "Büfe işletmeciliği yapmadan önce sokaklarda ve kahvehanelerde fıstık satıyordum. 'Fıstıkçı Sülo' takma adım oradan geliyor. Son 12 senedir ben burada büfe işletmekteyim" diye konuştu.'İLGİ ODAĞI OLDUM'Gezer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 6 yıldır da Milli Piyango bayiliği yapmaktayım. Her yıl, yıl başında bilet satıyorum. Büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletin buradan çıkması Akhisar için gurur verici. Bir anda ilgi odağı oldum. Telefonlarım hiç susmuyor. Herkes beni arıyor tebrik ediyor. Bende bu durumdan gurur duyuyorum."


- Manisa
25 milyon TL'lik çeyrek bileti satan bayi altınla ödüllendirildi
25 milyon TL'lik çeyrek bileti satan bayi altınla ödüllendirildi
25 milyon TL'lik çeyrek bileti satan bayi altınla ödüllendirildi
25 milyon TL'lik çeyrek bileti satan bayi altınla ödüllendirildi
25 milyon TL'lik çeyrek bileti satan bayi altınla ödüllendirildi
25 milyon TL'lik çeyrek bileti satan bayi altınla ödüllendirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

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