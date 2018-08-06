25 Metrelik Kuyuya Düşen Suriyeli Çocuğu İtfaiye Kurtardı
Gaziantep'te, 8 yaşındaki Suriyeli kız, kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan evin bahçesinde, 25 metre derinliğindeki su dolu kuyuya düştü. Küçük kız, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Gaziantep'te, 8 yaşındaki Suriyeli Fatma Teras, kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan evin bahçesinde kapağı hurdacılar tarafından çalınan 25 metre derinliğindeki su dolu kuyuya düştü. Küçük kız, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
ÇOCUK, 25 METRE DERİNLİĞİNDEKİ SU DOLU KUYUYA DÜŞTÜ
Olay, öğle saatlerinde Eydi Baba Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Teras, evlerinin yakınında bulunan ve kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan bir evin bahçe bölümündeki 25 metre derinliğindeki su dolu kuyuya düştü.
İTFAİYE EKİPLERİ KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI
Kuyudaki demire tutunarak yardım isteyen kızın sesini duyanlar itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, kızın kurtarılması için çalışma başlattı.
KÜÇÜK KIZ 2 SAATİN SONUNDA KURTARILDI
İtfaiye kurtarma ekibi, merdiven ve halat yardımı indikleri kuyudaki kızı kuyudan 2 saatin sonunda kurtarıldı. Hafif şekilde yaralandığı belirlenen kız çocuğu, hastaneye götürülerek tedaviye alındı.