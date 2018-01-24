25 Metrelik Direğe Çıkıp, Buzları Kırıyorlar

ÇAMLIBEL Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (ÇEDAŞ) enerji timleri adını verdiği arıza onarım bakım ekipleri, zorlu kış şartlarında oluşan arızalara anında müdahale ediyor. Ekipler enerji nakil hatlarına çıkarak, oluşan buzları kırıyor.

Sivas Yozgat ve Tokat'ta elektrik dağıtım hizmeti veren ÇEDAŞ'ın enerji timleri adını verdiği arıza onarım bakım ekipleri, zorlu kış şartlarında oluşan arızalara anında müdahale ediyor. Sorumluluk alanında yaklaşık 950 bin aboneye hizmet veren ÇEDAŞ, zorlu kış şartlarında kırsalda yaşanan elektrik arızalarıyla da mücadele ediyor. Divriği ilçesinde enerji nakil hattında meydana gelen arıza nedeniyle ÇEDAŞ'ın enerji timleri bölgeye sevk edildi. Kapalı olan yol nedeniyle paletli kar aracıyla arıza bölgesine ulaşan enerji timleri, iş güvenliği önlemlerini aldıktan sonra arızanın meydana geldiği 25 metre yükseklikteki enerji nakil hattına çıkarak hatta oluşan buzları kırdı. Yüzeyi tamamen buzla kaplanan enerji nakil direğindeki çalışma ilgi çekti. Hattın üzerindeki buzları temizleyen ekipler arızayı giderek, kırsal kesimlerde yaşanan elektrik kesintilerinin önüne geçiyor.

- Sivas