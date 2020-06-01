25 metrelik çukura düşen inek kurtarıldı Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 25 metrelik çukura düşen inek, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Karamürsel ilçesi Çamçukur Köyü'nde bir ineğin 25 metrelik bir çukura düştüğünü öğrendi. Harekete geçen ekipler, inek için seferber oldu.

25 METRELİK ÇUKURA DÜŞTÜ

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, halk sağlığını koruyucu ve önleyici çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde birçok yangın, trafik kazası gibi olaya anında müdahale eden itfaiye ekipleri, Karamürsel ilçesi Çamçukur Köyü'nde bir vatandaşın ineğinin 25 metrelik bir çukura düştüğü ihbarını aldı. Ekipler zaman kaybetmeden olayın olduğu köye doğru yola çıktı.

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU

Olay yerine gelen itfaiye erleri vinç ile 25 metrelik çukura inmeyi başardı. Ekipler bu tarz olaylarda kullanılmak üzere hazırlanmış özel hayvan kurtarma aparatı ile ineği çukurdan çıkarmayı başardı. Kurtarma çalışması yaklaşık 2 saat sürdü. Uzun uğraşlar sonrası kurtarılan inek, daha sonra sahibine teslim edildi.

Kaynak: Bültenler