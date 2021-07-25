25 METRE DERİNLİĞİNDEKİ METRO İNŞAATINA DÜŞEN OTOMOBİL ÇIKARILDI
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25 METRE DERİNLİĞİNDEKİ METRO İNŞAATINA DÜŞEN OTOMOBİL ÇIKARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarptıktan sonra yapımı devam eden Fahrettin Altay-Narlıdere metro inşaatındaki 25 metre derinliğindeki şafta düşen otomobilin çıkarılması için sabah saatlerinde çalışma başlatıldı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarptıktan sonra yapımı devam eden Fahrettin Altay-Narlıdere metro inşaatındaki 25 metre derinliğindeki şafta düşen otomobilin çıkarılması için sabah saatlerinde çalışma başlatıldı. Kazanın meydana geldiği alana polis, itfaiye ve belediye çalışanları, kalın halatlara bağlanan otomobili vinç yardımıyla dışarı çıkardı. Olay yeri inceleme ekipleri, otomobilde incelemelerde bulundu.

25 METRE DERİNLİĞİNDEKİ METRO İNŞAATINA DÜŞEN OTOMOBİL ÇIKARILDI
25 METRE DERİNLİĞİNDEKİ METRO İNŞAATINA DÜŞEN OTOMOBİL ÇIKARILDI
25 METRE DERİNLİĞİNDEKİ METRO İNŞAATINA DÜŞEN OTOMOBİL ÇIKARILDI
25 METRE DERİNLİĞİNDEKİ METRO İNŞAATINA DÜŞEN OTOMOBİL ÇIKARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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