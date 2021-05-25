25 Mayıs Salı TV yayın akışı listesi! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT yayın akışı. Televizyonda bugün neler var?
25 Mayıs Salı günü televizyonda neler olduğu çok sayıda insan tarafından merak edilmekte. Bugün Televizyonda izleyicilerin karşısına hangi filmler, diziler, programlar ekrana gelecek. EDHO, Survivor, Çukur, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Gönül Dağı, Camdaki Kız, Bir Zamanlar Kıbrıs, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Uyanış Büyük Selçuklu, Sadakatsiz, Kağıt Ev yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 25 Mayıs Salı TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT'nin yayın akışı!
Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştıma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? , bu akşam televizyonda neler var?, Bu akşam TV'de neler var? 25 Mayıs yayın akışı" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 25 Mayıs Salı TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT'nin yayın akışı!
TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?
25 MAYIS SALI TELEVİZYONDA NELER VAR?
TV8 YAYIN AKIŞI
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panaroma
20:00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:45 Bir Zamanlar Çukurova
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Düğüm Salonu
22:15 Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda
00:15 Düğüm Salonu
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
23:45 2021 Dünyalar Savaşı
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:20 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Yeni Nesil Ajan XXX 3
22:15 Neşeli Hayat
00:30 Yeni Nesil Ajan XXX 3
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Ayla
22:30 Feride
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:00 Anneler
19:00 Ana Haber
20:00 Masumlar Apartmanı
00:15 Bir Zamanlar Kıbrıs
03:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
04:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar