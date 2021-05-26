25 Mayıs Salı Koronavirüs tablosu açıklandı! 25 Mayıs Salı günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?

25 Mayıs Salı günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? İşte, 25 Mayıs Salı Koronavirüs Tablosu! 25 Mayıs Salı Koronavirüs tablosu açıklandı! 25 Mayıs Salı günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?