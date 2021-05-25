25 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı
25 Mayıs 2021 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Artı
02:00 Aktüel Futbol
04:05 Spor Artı
05:35 Taktik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
09:45 Avrupa Şampiyonası Klasikler
09:50 Avrupa Şampiyonası Finaller
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 İngiltere Premier Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:40 Almanya Bundesliga Özetler
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 TBMM-TV
17:55 Avrupa Şampiyonası Finaller
18:00 Spor Merkezi
19:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler
20:00 Futbol Aklı
22:00 Aktüel Futbol
Kaynak: InterSinema.com