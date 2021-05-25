25 Mayıs 2021 Show Yayın Akışı
25 Mayıs 2021 Salı günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 Kurtuluş Günü Felaketi
02:00 Kurtuluş Günü Felaketi
03:45 Sevcan'la Lezzet Yolunda
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Bir Şansım Olsa
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Düğüm Salonu
22:15 Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda
Kaynak: InterSinema.com