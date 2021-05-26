25 Mayıs 2021 Haberleri
25 Mayıs 2021 Manşet Haberleri.
- Müjdeyi Acun Ilıcalı verdi! Efsane dizi Leyla ile Mecnun tam kadro geri dönüyor
- Tatbikattan acı haber! Onbaşı hazırlıklar sırasında şehit düştü
- Bir döneme damga vuran Putin'in kızıl ajanı, şimdilerle televizyon sunuculuğu yapıyor
- Nurmagomedov, Mayweather ile dövüşmesi için teklif edilen 100 milyon doları reddetti
- İstanbul'da sabah namazı dönüşünde korku dolu anlar! Önüne geleni bıçakladı
- Bakan Soylu'ya bir destek de Perinçek'ten: Hedef Süleyman Soylu değil, Türkiye
- Galatasaray'da Maruf Güneş, 'Fatih Terim kırmızı çizgim' deyip yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti
- Diyarbakır'da makas atan otomobil kazaya neden oldu: 2 ölü, 8 ağır yaralı
- Atiye'deki oyunculuğu olay olan Melisa Şenolsun, 'Lütfen Cevap Veriniz' adlı film ile ekranlara dönüyor
- Selçuk İnan'dan Galatasaray taraftarlarını duygulandıran paylaşım
- 30 metrelik falezlerde mahsur kalan köpeğini kurtarmak isterken kendisi de mahsur kaldı
- Koronavirüs aşısının ikinci dozunu ilk yaptıran kişi olmuştu! Shakespeare hayatını kaybetti
- BB Erzurumspor, Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvurdu
- Eski eşini ve ilişkisi olduğunu iddia ettiği 2 kişiyi vuran şüpheli tutuklandı
- Union Berlin, Serdar Dursun transferinde mutlu sona çok yakın
- Cinayete teşebbüs davasında sürpriz tanık! Modacı arkadaşı, Yağmur Aşık'ı suçladı
- Ünlü anketçi Murat Gezici, Sedat Peker'in iddialarını yorumladı: Bakan Soylu üzerinden Türkiye'ye yapılmış müdahaledir
- Attığı tokatla rol arkadaşının çene kemiğini çıkaran Hülya Avşar, olayın perde arkasını anlattı
- Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier: Buradaki süremi doldurdum
- Alacak verecek meselesi nedeniyle amca oğlunu acımasızca öldürdü
- 3 çocuğa cinsel istismardan tutuklanan polis, 25 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı
- Abdullah Avcı'ya hakaretten yargılanan Fatih Altaylı beraat etti
- Koltukların arasından çıktılar! Uyuşturucu arayan polis 2 ceylan yavrusu buldu
- Seren Serengil evlilik için şartını açıkladı: Ağırlığımca altın istiyorum
- Salgından kurtuluş yok! İngiltere'de koronanın yeni türü olan 'Üçlü mutasyon' görüldü
- Onyekuru menajeri tarafından Trabzonspor'a önerildi
- Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! İstanbul dahil 5 ilde ciddi düşüş var
- Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili verdiği ifade ortaya çıktı
- Göçmen teknelerinin batması nedeniyle yaşamını yitiren çocukların cansız bedenleri Libya sahiline vurdu
- Adalet Bakanlığı, Adnan Oktar'ın 'Batman Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirildiği' iddiasını yalanladı
- Sosyal medya Ahmet Çakar'ın paylaşımıyla çalkalanıyor: Beyler bu sezon tüm liglerde küme düşme kaldırıldı
- Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı
- Feci kazada hayatını kaybetmişti! Eşinin sosyal medyadan yazdıkları okuyanları hüzünlendirdi
- Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 175 kişi vefat etti, 9 bin 375 yeni vaka tespit edildi
- Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, Gökdeniz Bayrakdar için harekete geçti
- Kahreden kaza! 16 yaşındaki kız, otomobilin çarpmasıyla can verdi
- Sedat Peker'den yeni video! Reşat Hacıfazlıoğlu ile telefon görüşmesini yayınladı
- Gedson Fernandes: Galatasaray soyunma odasında yaşın önemli olmadığını anladım
- Kazdıkça tarih fışkırıyordu! Düzce'deki antik kentte kazılar yeniden başladı
- İhtiyaç sahipleriyle dalga geçen personel hakkında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu: Planlı bir kötülük