25 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
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25 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı

25 Mayıs 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

25 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
25.05.2020 06:42 | Son Güncelleme: 25.05.2020 06:45

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:40 Cristiano Ronaldo Goller

00:40 Inter Goller

00:50 Bundesliga

00:55 Kamu Spotu Evde Spor

01:00 Brezilya - Arjantin

01:00 Unutulmaz Maçlar

02:40 La Liga Goller

02:40 Arsenal Goller

02:55 Efsanelerin İzinde

03:00 Türkiye - Arnavutluk

03:00 Fransa - Türkiye

04:40 Juventus Goller

04:50 Muhammed Salah Goller

04:55 Efsanelerin İzinde

05:00 Unutulmaz Maçlar

05:00 Hollanda - Arjantin

06:40 Siyah Beyaz Anılar

06:40 Bundesliga

06:55 Spor Kitaplığı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Brezilya - Arjantin

07:00 Mönchengladbach - Bayer Leverkusen

08:40 Bir Oyundan Fazlası

08:45 Spor ve Sağlık

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Bir Oyundan Fazlası

09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?

09:10 Hava Durumu

09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:30 Almanya Bundesliga Özetler

09:30 Orhan Ayhan'la

09:50 Kamu Spotu Evde Spor

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:00 Unutulmaz Maçlar

10:25 Hava Durumu

10:30 Brezilya - Arjantin

11:45 Almanya Bundesliga Özetler

12:10 Spor Kitaplığı

12:15 Almanya - Şili

12:55 Kamu Spotu İşte Spor

13:00 Spor Bülteni

13:25 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri

13:55 Spor Kitaplığı

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Spor Bülteni

14:00 ABD - İspanya

14:55 Kamu Spotu Evde Spor

15:00 Lig Hatırası 88 - 89

15:25 Süper Lig Özetler

15:50 Takvim Yaprakları

15:55 Kamu Spotu İşte Spor

15:55 Efsanelerin İzinde

16:00 Leicester City - Liverpool

17:40 Siyah Beyaz Anılar

17:55 Kamu Spotu İşte Spor

18:00 Spor Ana Haber

18:00 Spor Bülteni

18:40 Süper Lig Goller

18:50 TFF 1. Lig Goller

19:00 Unutulmaz Maçlar

19:55 Kamu Spotu İşte Spor

20:00 Spor Bülteni

20:30 Süper Lig Özetler

20:40 Almanya Bundesliga Özetler

21:00 Ustalara Saygı

21:25 Süper Lig Özetler

22:00 Spor Akşamı

22:50 Kamu Spotu Evde Spor

23:00 Çek Cumhuriyeti - Türkiye

Kaynak: InterSinema.com

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