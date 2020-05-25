25 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı 25 Mayıs 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:40 Cristiano Ronaldo Goller 00:40 Inter Goller 00:50 Bundesliga 00:55 Kamu Spotu Evde Spor 01:00 Brezilya - Arjantin 01:00 Unutulmaz Maçlar 02:40 La Liga Goller 02:40 Arsenal Goller 02:55 Efsanelerin İzinde 03:00 Türkiye - Arnavutluk 03:00 Fransa - Türkiye 04:40 Juventus Goller 04:50 Muhammed Salah Goller 04:55 Efsanelerin İzinde 05:00 Unutulmaz Maçlar 05:00 Hollanda - Arjantin 06:40 Siyah Beyaz Anılar 06:40 Bundesliga 06:55 Spor Kitaplığı 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Brezilya - Arjantin 07:00 Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 08:40 Bir Oyundan Fazlası 08:45 Spor ve Sağlık 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 Bir Oyundan Fazlası 09:05 Nedir, Nasıl Oynanır? 09:10 Hava Durumu 09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:30 Almanya Bundesliga Özetler 09:30 Orhan Ayhan'la 09:50 Kamu Spotu Evde Spor 09:55 Takvim Yaprakları 10:00 Spor Bülteni 10:00 Unutulmaz Maçlar 10:25 Hava Durumu 10:30 Brezilya - Arjantin 11:45 Almanya Bundesliga Özetler 12:10 Spor Kitaplığı 12:15 Almanya - Şili 12:55 Kamu Spotu İşte Spor 13:00 Spor Bülteni 13:25 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri 13:55 Spor Kitaplığı 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 Spor Bülteni 14:00 ABD - İspanya 14:55 Kamu Spotu Evde Spor 15:00 Lig Hatırası 88 - 89 15:25 Süper Lig Özetler 15:50 Takvim Yaprakları 15:55 Kamu Spotu İşte Spor 15:55 Efsanelerin İzinde 16:00 Leicester City - Liverpool 17:40 Siyah Beyaz Anılar 17:55 Kamu Spotu İşte Spor 18:00 Spor Ana Haber 18:00 Spor Bülteni 18:40 Süper Lig Goller 18:50 TFF 1. Lig Goller 19:00 Unutulmaz Maçlar 19:55 Kamu Spotu İşte Spor 20:00 Spor Bülteni 20:30 Süper Lig Özetler 20:40 Almanya Bundesliga Özetler 21:00 Ustalara Saygı 21:25 Süper Lig Özetler 22:00 Spor Akşamı 22:50 Kamu Spotu Evde Spor 23:00 Çek Cumhuriyeti - Türkiye Kaynak: InterSinema.com