25 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
25 Mayıs 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:40 Cristiano Ronaldo Goller
00:40 Inter Goller
00:50 Bundesliga
00:55 Kamu Spotu Evde Spor
01:00 Brezilya - Arjantin
01:00 Unutulmaz Maçlar
02:40 La Liga Goller
02:40 Arsenal Goller
02:55 Efsanelerin İzinde
03:00 Türkiye - Arnavutluk
03:00 Fransa - Türkiye
04:40 Juventus Goller
04:50 Muhammed Salah Goller
04:55 Efsanelerin İzinde
05:00 Unutulmaz Maçlar
05:00 Hollanda - Arjantin
06:40 Siyah Beyaz Anılar
06:40 Bundesliga
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Brezilya - Arjantin
07:00 Mönchengladbach - Bayer Leverkusen
08:40 Bir Oyundan Fazlası
08:45 Spor ve Sağlık
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Bir Oyundan Fazlası
09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:10 Hava Durumu
09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:30 Almanya Bundesliga Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
09:50 Kamu Spotu Evde Spor
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:00 Unutulmaz Maçlar
10:25 Hava Durumu
10:30 Brezilya - Arjantin
11:45 Almanya Bundesliga Özetler
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 Almanya - Şili
12:55 Kamu Spotu İşte Spor
13:00 Spor Bülteni
13:25 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri
13:55 Spor Kitaplığı
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Bülteni
14:00 ABD - İspanya
14:55 Kamu Spotu Evde Spor
15:00 Lig Hatırası 88 - 89
15:25 Süper Lig Özetler
15:50 Takvim Yaprakları
15:55 Kamu Spotu İşte Spor
15:55 Efsanelerin İzinde
16:00 Leicester City - Liverpool
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu İşte Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:00 Spor Bülteni
18:40 Süper Lig Goller
18:50 TFF 1. Lig Goller
19:00 Unutulmaz Maçlar
19:55 Kamu Spotu İşte Spor
20:00 Spor Bülteni
20:30 Süper Lig Özetler
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
21:00 Ustalara Saygı
21:25 Süper Lig Özetler
22:00 Spor Akşamı
22:50 Kamu Spotu Evde Spor
23:00 Çek Cumhuriyeti - Türkiye
Kaynak: InterSinema.com