25 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı 25 Mayıs 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 01:30 Çember: Oyunu Bozuyorum 01:45 Erkenci Kuş 03:00 Erkenci Kuş 03:40 Çilek Kokusu 04:30 Türk Müziği 05:10 Güzel Köylü 06:30 Hayat Bazen Tatlıdır 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:30 Evde Hareket Zamanı 10:15 Ruhun Doysun 10:15 Benim Tatlı Yalanım 11:00 Erkenci Kuş 12:30 Evde Hareket Zamanı 13:45 Çilek Kokusu 15:45 Güzel Köylü 16:30 Güzel Köylü 18:45 Star Haber 20:00 Evde Bayram Konserleri: Kubat 20:00 Hızlı Ve Öfkeli 7 21:00 Kolonya Cumhuriyeti 22:45 Hızlı Ve Öfkeli 7 23:30 Aramızda Kalsın Kaynak: InterSinema.com