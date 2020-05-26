25 Mayıs 2020 Haberleri
25 Mayıs 2020 Manşet Haberleri.
26.05.2020 00:15 | Son Güncelleme: 26.05.2020 00:15
- Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'polis zorbalığı' başlıklı habere tepki: Ucuz ve yakışıksız nitelendirme asla kabul edilemez
- İspanyol bilim insanları: Koronavirüsün klima sistemlerinden yayılma riski son derece düşük
- İstanbul'da sosyal mesafeli yeni döneme hazırlık başladı
- Fenerbahçe'de tüm koronavirüs testleri negatif çıktı
- Meteoroloji uyardı: 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
- Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
- Ali Babacan, 'Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?' sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
- Ali Babacan'dan Bahçeli'nin 'FETÖ projesi' suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması
- Sağlık çalışanları, toplu ulaşım ve İSPARK'tan 3 ay daha ücretsiz yararlanabilecek
- Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
- Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 oldu, 987 yeni vaka tespit edildi
- Ankara'da jandarmadan kaçan sürücü kaza yaptı: 1 kişi öldü
- Çin, potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu! Sonuçlar umut verici
- 17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm
- 'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım
- Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti
- Emniyet'ten 'Polis gençlere orantısız şiddet uyguladı' iddialarına ilişkin açıklama geldi
- Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı
- Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu
- Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı 'harçlık' diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı
- Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı?
- Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar
- Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var
- Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna 'sosyal mesafeli' şekilde hazırlanıyor
- ABD'de 25 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 650 kişi hayatını kaybetti
- Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak
- Denizli'de su kuyusundan çıkan gazdan zehirlenen 6 kişiden 1'i hayatını kaybetti
- ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu
- Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi
- Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti
- Hamile kadını tekmeleyen alkollü muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı
- Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu
- Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü
- ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var
- Kayseri'de 47 yaşındaki inşaat bekçisi, kulübesinde ölü bulundu
- Alex, Fenerbahçe'de göreve başlayan vatandaşı Mehmet Aurelio'yu sosyal medyadan başarılar diledi
- Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü