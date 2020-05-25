25 Mayıs 2020 Fox Yayın Akışı
25 Mayıs 2020 Pazartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:00 Şevkat Yerimdar
00:45 Davaro
01:00 Şevkat Yerimdar
02:45 Niyazi Bey
02:45 İnadına Aşk
04:15 Kadın
06:00 Hayat Sevince Güzel
07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
11:15 Şevkat Yerimdar
13:00 İnadına Aşk
13:30 Benden Söylemesi
14:15 Temizlik Benim İşim
15:30 Yaparsın Aşkım
16:15 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Davaro
20:00 Maskeli Beşler: İntikam Peşinde
20:00 Organik Aşk
22:00 Maskeli Beşler: İntikam Peşinde
22:00 Aşk Olsun
22:00 Davaro
Kaynak: InterSinema.com