25 Mayıs 2020 Atv Yayın Akışı 25 Mayıs 2020 Pazartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:05 Maide'nin Altın Günü 00:20 Uzun Hikaye 02:10 Bang Bang 03:15 Bir Zamanlar Çukurova 05:00 Bir Zamanlar Çukurova 07:30 atv’de Hafta Sonu 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Oscar Çöllerde 10:00 Dizi TV 10:30 Pete ve Ejderhası 10:50 Zorlu Operasyon 12:40 Oscar Çöllerde 13:00 Gün Ortası 13:05 Şansımı Seveyim 14:00 Bang Bang 14:55 Bir Zamanlar Çukurova 16:20 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Pete ve Ejderhası 20:00 Emoji Filmi 21:45 Kardeşim Benim 2 22:00 Maide'nin Altın Günü Kaynak: InterSinema.com