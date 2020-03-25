25 Mart Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
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Çarşamba, İstanbul, Güncel

25 Mart Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

25 Mart Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 25 Mart'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

25.03.2020 09:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:02
25 Mart Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 25 Mart Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

25 MART'TA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ŞEHREMİNİ mah BAŞVEKİL, DENİZ ABDAL CAMİİ, DENİZ ABDAL ÇEŞMESİ, DERVİŞPAŞA, GASPIRALI, GÜNAYDIN, HACAMATÇI, HADİ HÜN, KÖPRÜLÜ MEHMETPAŞA, NECİP ASIM, TURGUT ÖZAL MİLLET, İBRAHİM ÇAVUŞ sk 11:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2411552)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 226. sk/ NAMIK KEMAL mah 1., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 2., 20., 22., 23., 24., 25., 27., 28., 29., 3/1., 30., 31., 33., 34., 5., 6., 7., 8., 9., NAMIK KEMAL sk/ TURGUT REİS mah 524. sk 11:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2412715)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 2206., ALBATROS, BARIŞ, EDA, FLAMİNGO, FİDAN, KOTA, NECİP FAZIL KISAKÜREK, SAMANYOLU, TEPE, İSKETE sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2413197)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ABANOZ, ALBATROS, BALIKÇIL, BENEK, BULUT, ERGENE, FLAMİNGO, IŞIK, KAZ, KELEBEK, KOTA, NAZ, PENGUEN, TEPE, YAPRAK, YAĞMUR, YEŞİLDİREK, YUNUS EMRE, ÇAKIL, ÇALIKUŞU, ÇULLUK, ÇİSE, ÖNCÜ, ÖNDER, ÖYKÜ, ÜVEYİK, İLKYAZ sk/ NECİP FAZIL KISAKÜREK mah YUNUS EMRE sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2413800)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NECİP FAZIL KISAKÜREK mah AHU, AKDENİZ, ALİ RIZA BEY, AYÇA, BELEN, EFE, EZGİ, GAZİ, GİRDAP, HAVZA, KALKAN, KILIÇ, PAMİRA, PIRIL, RÜYA, SAHRA, SEMA, YOSUN, ÇAĞLA, ÇAĞLAYAN sk/ OSMANGAZİ mah 2607. sk/ ŞEHİTLER mah 2673., BOSTAN, BURCU, CEVİZ, DIŞBUDAK, FINDIK, GAZİ, HARMAN, KAVAK, KESTANE, KÖROĞLU, NİSA, SELVİ, SIĞLA, ÇAM sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2415004)

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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