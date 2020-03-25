25 Mart Çarşamba DHA Spor Gündemi Milli güreşçilerden 'koronavirüs' mesajlarıRıza Kayaalp: Antrenmanlarımı evde yapıyorumYasemin Adar: Gerekmedikçe dışarı çıkmayalımCenk İldem: Sokağa çıkmamalıyızBuse Tosun: Evde kal çağrısına kulak verinBedia Gün: Yetkililerin talimatlarına uyalım Olcay Şahan'dan...

Milli güreşçilerden 'koronavirüs' mesajları

Rıza Kayaalp: Antrenmanlarımı evde yapıyorum

Yasemin Adar: Gerekmedikçe dışarı çıkmayalımCenk İldem: Sokağa çıkmamalıyızBuse Tosun: Evde kal çağrısına kulak verinBedia Gün: Yetkililerin talimatlarına uyalım

Olcay Şahan'dan koronavirüs uyarısı"Büyüklerimizden uzak duralım, gerekirse küselim ama birbirimizi koruyalım. Bu nedenle evde kal"

Gaziantep FK futbolcuları evde kalmanın önemine dikkat çektiGünay Güvenç: Ben evde kalıyorum, sen de evde kalFurkan Soylap: Şimdi birlik olma vakti

Milli tenisçilerden "Evde kal" çağrısıÇağla Büyükakçay: Antrenmanlarımızı evde yapmaya gayret ediyoruz Marsel İlhan: Bu süreçte evde kalalımİpek Soylu: Evlerinizde spor yapınAltuğ Çelikbilek: Tedbirlere uyalımİpek Öz: Uzak duralım, temas etmeyelimMelis Sezer: Sağlığımız için kurallara uyalım Ayla Aksu: Lütfen evden çıkmayın

Dünya şampiyonu cimnastikçi İbrahim Çolak'tan olimpiyatların ertelenmesi ve koronavirüs salgınıyla ilgili DHA'ya özel mesajlar"Virüs salgını nedeniyle evlerimizde kalmamız gerekiyor. Sporcuların, özellikle de olimpiyat hedefi olan sporcuların bu süreç içerisinde evlerinde egzersiz yapmalarını tavsiye ediyorum.""Birçok sporcunun bu yıl performansının zirvesini olimpiyatlar olarak ayarladığına eminim. Ama olimpiyatların ertelenmesi bütün plan ve programın sıfırlanması demek oldu. Bu da sporcular üzerinde motivasyon düşüklüğüne neden olabilir."

Alanyasporlu futbolculardan "Evde kal" mesajıDjalma Campos, çocuklarıyla birlikte Türkçe, "Evde kal" çağrısında bulunduEfecan Karaca: Evimizde kalalım TürkiyeJunior Fernandes: Kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığını korumak için evde kalınSalih Uçan: Evimizde kalalım, sağlıklı olalımPapiss Cisse: Kendin ve bizim için evinde kal Alanya

Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya: Evde kal, sporla kal

"Hep birlikte, Türkiye ile topyekün bu sorunun da üstesinden geleceğiz."

Kaynak: DHA