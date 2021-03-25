25 Mart 2021 TRT spor Yayın Akışı
25 Mart 2021 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Türkiye - Hollanda
02:15 Milli Takım Özel
03:45 Aktüel Futbol
04:40 Euro 2020 Magazin
05:05 FIFA Magazin
05:30 Süper Lig Özetler
06:30 İngiltere Premier Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
09:30 Euro 2020 Magazin
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:25 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 Almanya Bundesliga Goller
13:55 Hava Durumu
14:00 TBMM-TV
16:55 İngiltere - İsviçre
19:00 Spor Merkezi
21:00 Başlama Vuruşu
22:55 Fransa - Danimarka
Kaynak: InterSinema.com