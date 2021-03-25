25 Mart 2021 TRT spor Yayın Akışı
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25 Mart 2021 TRT spor Yayın Akışı

25.03.2021 06:42 | Son Güncelleme: 25.03.2021 06:48
25 Mart 2021 TRT spor Yayın Akışı

25 Mart 2021 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Türkiye - Hollanda

02:15 Milli Takım Özel

03:45 Aktüel Futbol

04:40 Euro 2020 Magazin

05:05 FIFA Magazin

05:30 Süper Lig Özetler

06:30 İngiltere Premier Lig Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler

09:30 Euro 2020 Magazin

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:25 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 Almanya Bundesliga Goller

13:55 Hava Durumu

14:00 TBMM-TV

16:55 İngiltere - İsviçre

19:00 Spor Merkezi

21:00 Başlama Vuruşu

22:55 Fransa - Danimarka

Kaynak: InterSinema.com

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