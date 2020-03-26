25 Mart 2020 Haberleri
25 Mart 2020 Manşet Haberleri.
26.03.2020 00:18 | Son Güncelleme: 26.03.2020 00:18
- Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59'a, vaka sayısı 2433'e yükseldi
- Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Asamoah'ın transferi için harekete geçti
- Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Açıklanan önlemlere uyulmazsa salgının süresi 1 yılı aşabilir
- Son Dakika: Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı
- Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı
- Koronavirüs Putin'i korkutmadı! Tokalaşmaya devam ediyor
- Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, maske takıp koronavirüs için 'Basit bir grip' dedi
- Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Kuran-ı Kerim okuduğu anları paylaştı
- Eski medya patronu Zafer Mutlu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi
- Conor McGregor'dan koronavirüsle mücadele için 1 milyon euroluk yardım
- Karantinadan kaçıp sevgilisinin yanına giden Jovic, kendini savundu
- Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen 'Hayat Eve Sığar' kampanyasına destek oldu
- Prof. Dr. Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok, hepimiz yakalanacağız
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır
- Sokağa çıkamayan yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı
- Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi
- 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek
- Prens William korona şakası yaptı, babası Prens Charles virüse yakalandı
- Koronaya meydan okuyarak klozet yalayan fenomen virüse yakalandı
- Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var
- Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi
- Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı
- 13 gün sonra eve dönen Ayşe: Bir evde zorla tutuldum, uyuşturucu verdiler
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var
- ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı
- ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor
- Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri
- Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı
- Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı
- Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür
- Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü
- Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi
- İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı
- Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı
- Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı
- Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım
- Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi