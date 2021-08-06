25 KURSİYER SERTİFİKALARINI ALDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

25 KURSİYER SERTİFİKALARINI ALDI

25 KURSİYER SERTİFİKALARINI ALDI
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

25 KURSİYER SERTİFİKALARINI ALDIYalova Belediyesi'nin Paşakent Mahallesi'nde bulunan YASMEK (Yalova Sanat ve Meslek Eğitim Merkezi) merkezinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile birlikte düzenlenen hazır giyim ve mefruşat kurslarını tamamlayan 25 kursiyer sertifikalarını aldı.

25 KURSİYER SERTİFİKALARINI ALDI

Yalova Belediyesi'nin Paşakent Mahallesi'nde bulunan YASMEK (Yalova Sanat ve Meslek Eğitim Merkezi) merkezinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile birlikte düzenlenen hazır giyim ve mefruşat kurslarını tamamlayan 25 kursiyer sertifikalarını aldı. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen kursları başarıyla bitiren kursiyerlere sertifikalarını takdim etti. Düzenlenen sertifika törenine Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Belediye Meclis Üyesi Melahat Yalçın ile Halk Eğitim Müdürü Sadrettin Doğan da katıldı. Kurslara katılım sağlayan kursiyerlere sertifikalarını takdim eden ve başarılar dileyen Başkan Vekili Tutuk; "Belediyemiz tarafından açılan kurslarımıza katılım sağlayan ve başarılı bir şekilde bu kursları bitiren 25 kursiyerimizi kutluyorum. Bu süreçte kursiyerlerimize desteklerini esirgemeyen eğitmenlerimize ve Halk Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Varank Fahrettin Altun
Magazin Deniz Akkaya Şeyma Subaşı Süreyya Yalçın Şahan Gökbakar
Spor Metin Oktay Rıza Kayaalp Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
25 KURSİYER SERTİFİKALARINI ALDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 12:33:43. #1.16#

title