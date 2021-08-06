25 KURSİYER SERTİFİKALARINI ALDI

25 KURSİYER SERTİFİKALARINI ALDIYalova Belediyesi'nin Paşakent Mahallesi'nde bulunan YASMEK (Yalova Sanat ve Meslek Eğitim Merkezi) merkezinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile birlikte düzenlenen hazır giyim ve mefruşat kurslarını tamamlayan 25 kursiyer sertifikalarını aldı.

25 KURSİYER SERTİFİKALARINI ALDI

Yalova Belediyesi'nin Paşakent Mahallesi'nde bulunan YASMEK (Yalova Sanat ve Meslek Eğitim Merkezi) merkezinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile birlikte düzenlenen hazır giyim ve mefruşat kurslarını tamamlayan 25 kursiyer sertifikalarını aldı. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen kursları başarıyla bitiren kursiyerlere sertifikalarını takdim etti. Düzenlenen sertifika törenine Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Belediye Meclis Üyesi Melahat Yalçın ile Halk Eğitim Müdürü Sadrettin Doğan da katıldı. Kurslara katılım sağlayan kursiyerlere sertifikalarını takdim eden ve başarılar dileyen Başkan Vekili Tutuk; "Belediyemiz tarafından açılan kurslarımıza katılım sağlayan ve başarılı bir şekilde bu kursları bitiren 25 kursiyerimizi kutluyorum. Bu süreçte kursiyerlerimize desteklerini esirgemeyen eğitmenlerimize ve Halk Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Habermetre