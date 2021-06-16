25 kursiyer, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı

İnegöl Belediyesi öncülüğünde; İlçe Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi, Ziraat Odası ve İnegöl Küçükbaş Hayvan Damızlık Üreticileri Derneği işbirliğinde düzenlediği "Sürü Yönetimi Eğiticiliği Kursu" sona erdi.

Daha nitelikli tarım ve hayvancılık için bu anlamda çiftçilere yönelik eğitimler düzenleyen İnegöl Belediyesi, İlçe Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi, Ziraat Odası ve İnegöl Küçükbaş Hayvan Damızlık Üreticileri Derneği işbirliğinde "Sürü Yönetimi Eğiticiliği Kursu" gerçekleştirdi. Kursun sona ermesinin ardından eğitimlerini başarıyla tamamlayan 25 kursiyer için bugün Beşinci Mevsim Kültür Merkezi salonunda sertifika töreni düzenlendi.

Sertifika töreni, protokol üyelerinin konuşmalarıyla başladı. İnegöl küçükbaş Hayvan Damızlık Üreticileri Derneği Başkanı İbrahim Kutlu, "Sürü Yönetimi kursunu 63 kişilik bir katılımla açmıştık. Eğitimler sonucunda belgeleri almak üzere tören düzenlendi. Katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ise "Pandemiden önce bu tür çalışmaları çok sık gerçekleştiriyorduk. Yaklaşık 1 buçuk senedir bu tür çalışmalar ara vermiştik. Bugün yeniden bir aradayız. Kursa katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru da "Bakanlığımıza bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün taşradaki temsilcileri İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Halk Eğitim Müdürlüklerimiz. Birçok kurum müdürlüğümüz ve STK ile işbirliği yaparak beşikten mezara kadar eğitim sloganıyla vatandaşlarımızın ihtiyacına göre eğitimler veriyoruz" ifadelerinde bulundu.

İlçe Tarım Müdürü İbrahim Ekren, bilgi kirliliğinin yoğun olduğu dönemde doğru bilginin önemine vurgu yaparak; "Devir teknoloji devri. Telefon, internet kullanan herkes her bilgiye ulaşabiliyor. Böyle büyük imkanlarla birlikte şöyle bir sorun var, herkes her konuda uzman. Herkes istediği bilgiye ulaşabiliyor ancak bu bilgilerin doğruluğu ve güncelliği sorun oluyor. Burada da yüz yüze eğitimin önemi ortaya çıkıyor. İnşallah bu kurslar sonucunda sizler uzman arkadaşlarımız vasıtasıyla en doğru bilgileri alıyorsunuz. Amacımız günümüzde gerçekten layıkıyla bu işi yapan, bilimsel bir şekilde üreten çiftçiler ortaya çıkarmak. Bunun ne gibi faydaları olacak" dedi.

25 KURSİYER BELGE ALMAYA HAK KAZANDI

Son olarak kürsüye çıkan Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit,7 yıldır çiftçilere yönelik eğitimlerin sürdüğünü kaydederek "Bugün dağıtacağımız belgelerin hayırlı olmasını diliyorum. Ailelerinize ve ülkemize katkı sağlamasını temenni ediyorum. Bizler İnegöl Belediyesi, Ziraat Odası, Halk Eğitim, İlçe Tarım ve Milli Eğitim ile yaklaşık 7 yıldır eğitimlerimize devam ediyoruz. Hem çiftçilerimize hem hayvan yetiştiricilerimize yönelik eğitimler oluyor. Bugün İnegöl Küçükbaş Hayvan Yetiştiricileri Derneği ile güzel bir kus düzenledik ve 25 arkadaşımız belge almaya hak kazandı" diye konuştu.

İnegöl Belediyesinin tarım ve hayvancılığa katkısının sadece kurslarla sınırı olmadığına da vurgu yapan Yiğit, "Çiftçilere ve hayvan yetiştiricilere yönelik birçok çalışmaya imza attık. Bundan sonra da atmaya devam edeceğiz. Türkiye'mizin tek Üreten Çiftçiler Kooperatifini kurduk. 1 yıl gibi kısa sürede 4 bin tonluk soğuk hava deposunu çiftçilerimizin hizmetine sunduk. Bursa Halinden de bir yer temin ederek oradan da çiftçilerimizin direk ürünlerini satmasına imkan sağladık. Yine makineyle alakalı da bazı alımlar yaptık. Küçükbaş hayvan yetiştiricilerimiz için koyun ve keçi dezenfeksiyon havuzu vermiştik. Yine taş toplama makinası, salça çekme makinaları, ceviz soyma makinaları gibi pek çok desteğimiz oldu" açıklamalarında bulundu.

Konuşmaların ardından kursun düzenlenmesine katkı sunan İnegöl Küçükbaş Hayvan Damızlık Üreticileri Derneği Başkanı İbrahim Kutlu ile eğitimleri veren; Burak Özdemir, Hasan Ceviz, Mahmut Güner, İlter Davarcı'ya plaket takdim edildi. Ardından protokol üyeleri tarafından kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Kaynak: Bültenler