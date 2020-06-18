25 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamaktan para cezası KONYA'da, dernek adı altında işletilen eğlence merkezine yapılan baskında sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 25 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

KONYA'da, dernek adı altında işletilen eğlence merkezine yapılan baskında sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 25 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesinde bulunan ve dernek adı altında faaliyet gösteren eğlence merkezine baskın düzenledi. Yapılan incelemelerde iş yerinin TAPDK belgesinin bulunmadığı, tütün ürünleri kullanıldığı ve çalışan personelin kimlik bildirimlerinin yapılmadığı tespit edildi. Polis ayrıca, içeride bulunan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 25 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında idari işlem yaptı. İş yeri sahibi E.A. hakkında da adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA