25 kişinin ifadesi alındı
Sivas'ta jandarma tarafından kaçakçılık ve narkotik uygulamalarında gözaltına alının 25 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Sivas'ta jandarma tarafından kaçakçılık ve narkotik uygulamalarında gözaltına alının 25 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 15-21 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen kaçakçılık narkotik uygulamalarında, 5 gram esrar maddesi, 19 gram skunk maddesi ve 4 bin 360 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Meydana gelen olaylarda yakalanan 25 şüpheli şahıs ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. - SİVAS
Kaynak: İHA
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