25 kişinin ifadesi alındı

Sivas'ta jandarma tarafından kaçakçılık ve narkotik uygulamalarında gözaltına alının 25 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 15-21 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen kaçakçılık narkotik uygulamalarında, 5 gram esrar maddesi, 19 gram skunk maddesi ve 4 bin 360 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Meydana gelen olaylarda yakalanan 25 şüpheli şahıs ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA