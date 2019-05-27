25 kişinin ifadesi alındı

25 kişinin ifadesi alındı

Sivas'ta jandarma tarafından kaçakçılık ve narkotik uygulamalarında gözaltına alının 25 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

25 kişinin ifadesi alındı

Sivas'ta jandarma tarafından kaçakçılık ve narkotik uygulamalarında gözaltına alının 25 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 15-21 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen kaçakçılık narkotik uygulamalarında, 5 gram esrar maddesi, 19 gram skunk maddesi ve 4 bin 360 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Meydana gelen olaylarda yakalanan 25 şüpheli şahıs ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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